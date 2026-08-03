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Трое новгородцев вымогали более 300 миллионов у бизнесмена

Трое новгородцев вымогали более 300 миллионов у бизнесмена - 03.08.2026, ПРАЙМ

Трое новгородцев вымогали более 300 миллионов у бизнесмена

Трое жителей Великого Новгорода вымогали 330 миллионов рублей у гендиректора коммерческих фирм за нераспространение сведений о якобы совершенных им... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:48+0300

2026-08-03T12:48+0300

2026-08-03T12:58+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - ПРАЙМ. Трое жителей Великого Новгорода вымогали 330 миллионов рублей у гендиректора коммерческих фирм за нераспространение сведений о якобы совершенных им преступлениях, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По версии следствия, в период с 6 по 22 июля на территории Великого Новгорода трое местных жителей, действуя по предварительному сговору, потребовали у гендиректора и учредителя ряда коммерческих организаций передать им 330 миллионов рублей. Ранее между фигурантами и потерпевшим рассматривался арбитражный спор. "Свои требования обвиняемые сопровождали угрозами распространения сведений, способных причинить вред правам и законным интересам потерпевшего, а также обращения в правоохранительные органы с заявлениями о якобы совершенных им преступлениях, что, по версии следствия, должно было побудить его передать требуемую сумму", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате совместных мероприятий следователей СУСК России по Новгородской области и сотрудников УФСБ России по Новгородской области фигуранты были задержаны. По местам их жительства проведены обыски. Следственным управлением СУСК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По ходатайству следователя судом двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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общество , бизнес, новгородская область, рф