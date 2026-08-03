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Выручка от продаж смартфонов в мире выросла до 109 миллиардов долларов

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла до 109 миллиардов долларов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла до 109 миллиардов долларов

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 7% в прошлом квартале в годовом выражении, достигнув 109 миллиардов долларов - рекордного значения за вторые... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:10+0300

2026-08-03T11:10+0300

2026-08-03T11:10+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 7% в прошлом квартале в годовом выражении, достигнув 109 миллиардов долларов - рекордного значения за вторые кварталы, несмотря на снижение продаж в натуральном выражении, следует из исследования Counterpoint Research. "Мировая выручка c продаж смартфонов выросла на 7% в годовом выражении во втором квартале 2026 года до рекордных 109 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем выручки во втором квартале за все время, несмотря на сокращение поставок, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker от Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе. В июле Counterpoint сообщал, что мировые квартальные поставки смартфонов снизились на 11% в годовом натуральном выражении и достигли самого низкого с 2013 года значения для этого периода. В прошедшем квартале доля выручки Apple достигла самого высокого уровня - 49%. При этом выручка компании за этот период выросла на 22% в годовом выражении, чему способствовали увеличение поставок на 13% и средних цен продажи - на 8%. На втором месте - южнокорейский производитель Samsung, его доля выручки на рынке смартфонов составила 16% во втором квартале за счет увеличения выручки и поставок компании, так как оба показателя продемонстрировали рост на 9% в годовом выражении, в то время как средние цены продажи практически не изменились. При этом самое сильное падение поставок смартфонов - на 26% в годовом выражении - наблюдался в отчетном периоде у китайской Xiaomi, что отразилось на выручке компании, которая снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на значительный рост средних цен продажи - на 13%. Показатели выручки китайских Oрро и Vivo опустились на 10% и 11% в годовом выражении соответственно. Однако Vivo показал самый быстрый рост средних цен продажи среди пяти ведущих брендов, отмечает Counterpoint.

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технологии, бизнес, apple, samsung, xiaomi