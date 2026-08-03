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В Херсонской области планируют собрать 2 миллиона тонн зерновых - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В Херсонской области планируют собрать 2 миллиона тонн зерновых
В Херсонской области планируют собрать 2 миллиона тонн зерновых - 03.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области планируют собрать 2 миллиона тонн зерновых
Около 2 миллионов тонн зерновых и более 500 тысяч масличных культур - на 550 тысяч тонн больше, чем годом ранее - планируют собрать аграрии в Херсонской области | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:42+0300
2026-08-03T17:42+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
херсонская область
каховское водохранилище
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Около 2 миллионов тонн зерновых и более 500 тысяч масличных культур - на 550 тысяч тонн больше, чем годом ранее - планируют собрать аграрии в Херсонской области в текущем году, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "В этом году урожай значительно лучше прошлогоднего. Аграрии завершают уборку ячменя и активно собирают пшеницу. Ожидаем получить около 2 миллионов тонн зерновых. Около 300 тысяч гектаров засеяно подсолнечником. Рассчитываем собрать более полумиллиона тонн масличных культур", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс". Он отметил, что 2025 год был трудным для сельскохозяйственной отрасли региона. После разрушения Каховского водохранилища регион лишился привычной системы орошения, засуха 2025 года погубила около 66 тысяч гектаров посевов зерновых и 218 тысяч гектаров подсолнечника. В 2025 году аграрии собрали почти 1,45 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, добавил губернатор. За два года фермеры вернули в оборот более 75 тысяч гектаров земли. Все это стало возможным в том числе благодаря масштабной государственной поддержке, подчеркнул глава региона. "В прошлом году отрасли направили свыше 1 миллиарда рублей субсидий. Хозяйства приобрели более 3,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, еще 30 машин получили в рамках льготного лизинга. Участниками свободной экономической зоны стали 28 сельхозпроизводителей. Объем беспошлинного вывоза продукции из региона достиг 228,5 тысяч тонн", - сообщил Сальдо.
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херсонская область
каховское водохранилище
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сельское хозяйство, мировая экономика, херсонская область, каховское водохранилище, владимир сальдо
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Херсонская область, Каховское водохранилище, Владимир Сальдо
17:42 03.08.2026
 
В Херсонской области планируют собрать 2 миллиона тонн зерновых

Сальдо: в Херсонской области планируют собрать 2 млн тонн зерновых и 500 тысяч масличных

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на поле
Уборка пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Около 2 миллионов тонн зерновых и более 500 тысяч масличных культур - на 550 тысяч тонн больше, чем годом ранее - планируют собрать аграрии в Херсонской области в текущем году, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В этом году урожай значительно лучше прошлогоднего. Аграрии завершают уборку ячменя и активно собирают пшеницу. Ожидаем получить около 2 миллионов тонн зерновых. Около 300 тысяч гектаров засеяно подсолнечником. Рассчитываем собрать более полумиллиона тонн масличных культур", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что 2025 год был трудным для сельскохозяйственной отрасли региона. После разрушения Каховского водохранилища регион лишился привычной системы орошения, засуха 2025 года погубила около 66 тысяч гектаров посевов зерновых и 218 тысяч гектаров подсолнечника. В 2025 году аграрии собрали почти 1,45 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, добавил губернатор.
За два года фермеры вернули в оборот более 75 тысяч гектаров земли. Все это стало возможным в том числе благодаря масштабной государственной поддержке, подчеркнул глава региона.
"В прошлом году отрасли направили свыше 1 миллиарда рублей субсидий. Хозяйства приобрели более 3,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, еще 30 машин получили в рамках льготного лизинга. Участниками свободной экономической зоны стали 28 сельхозпроизводителей. Объем беспошлинного вывоза продукции из региона достиг 228,5 тысяч тонн", - сообщил Сальдо.
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Сельское хозяйствоМировая экономикаХерсонская областьКаховское водохранилищеВладимир Сальдо
 
 
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