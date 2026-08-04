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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА
Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ
Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА
Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:53+0300
2026-08-04T13:53+0300
происшествия
бизнес
россия
самарская область
wildberries
пожар
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САРАТОВ, 4 авг - ПРАЙМ. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. В минувшее воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Никто не погиб, возник пожар. Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу. "Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены", - заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн. Губернатор Федорищев отметил, что для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники, было эвакуировано 710 человек. Никто не пострадал.
https://1prime.ru/20260804/wildberries-871996291.html
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бизнес, россия, самарская область, wildberries, пожар
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Самарская область, Wildberries, пожар
13:53 04.08.2026
 
Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Гурков: склад Wildberries в Самарской области выгорел на площади 160 тысяч "квадратов"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 4 авг - ПРАЙМ. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.
В минувшее воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Никто не погиб, возник пожар. Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу.
"Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены", - заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн.
Губернатор Федорищев отметил, что для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники, было эвакуировано 710 человек. Никто не пострадал.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
10:58
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯСамарская областьWildberriesпожар
 
 
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