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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:53+0300

2026-08-04T13:53+0300

2026-08-04T13:53+0300

происшествия

бизнес

россия

самарская область

wildberries

пожар

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САРАТОВ, 4 авг - ПРАЙМ. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. В минувшее воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Никто не погиб, возник пожар. Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу. "Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены", - заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн. Губернатор Федорищев отметил, что для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники, было эвакуировано 710 человек. Никто не пострадал.

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самарская область

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бизнес, россия, самарская область, wildberries, пожар