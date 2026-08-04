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Администраторы мотивационных программ компаний САР освобождены от налога на прибыль - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Администраторы мотивационных программ компаний САР освобождены от налога на прибыль
Администраторы мотивационных программ компаний САР освобождены от налога на прибыль - 04.08.2026, ПРАЙМ
Администраторы мотивационных программ компаний САР освобождены от налога на прибыль
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на прибыль администраторов мотивационных программ международных компаний - резидентов... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:56+0300
2026-08-04T17:56+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на прибыль администраторов мотивационных программ международных компаний - резидентов специальных административных районов (САР) России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и ступил в силу. Закон исключает из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы и расходы администраторов программ мотивации международных компаний, связанных с приобретением и передачей акций их сотрудникам в рамках таких программ. Но это будет возможно лишь в случае, когда акции приобретены администратором в рамках допэмиссии, проведенной специально для программы мотивации, и не передавались третьим лицам до получения их сотрудниками. Причем доходы не будут учитываться в пределах рыночной стоимости акций на дату реализации. Данные изменения, исходя из сопроводительных документов, призваны стимулировать формирование пула акций для осуществления программ мотивации без необходимости проведения частых допэмиссий, что решит существующие проблемы. Ранее для того, чтобы у администраторов программ мотивации не формировалась база по налогу на прибыль, международные компании прибегали к частым эмиссиям акций, что негативно влияло на стоимость акций таких компаний, снижало гибкость программы мотивации и ее удобство для участников т создавало существенную административно-техническую нагрузку на эмитентов. Изменения в законодательстве будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Они позволят повысить привлекательность программ мотивации сотрудников с использованием акций, а также будут способствовать развитию российского фондового рынка и росту его капитализации, считает Минфин России.
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технологии, россия, владимир путин, минфин рф, минфин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Минфин РФ, Минфин
17:56 04.08.2026
 

Администраторы мотивационных программ компаний САР освобождены от налога на прибыль

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на прибыль администраторов мотивационных программ международных компаний - резидентов специальных административных районов (САР) России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и ступил в силу.
Закон исключает из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы и расходы администраторов программ мотивации международных компаний, связанных с приобретением и передачей акций их сотрудникам в рамках таких программ.
Но это будет возможно лишь в случае, когда акции приобретены администратором в рамках допэмиссии, проведенной специально для программы мотивации, и не передавались третьим лицам до получения их сотрудниками. Причем доходы не будут учитываться в пределах рыночной стоимости акций на дату реализации.
Данные изменения, исходя из сопроводительных документов, призваны стимулировать формирование пула акций для осуществления программ мотивации без необходимости проведения частых допэмиссий, что решит существующие проблемы.
Ранее для того, чтобы у администраторов программ мотивации не формировалась база по налогу на прибыль, международные компании прибегали к частым эмиссиям акций, что негативно влияло на стоимость акций таких компаний, снижало гибкость программы мотивации и ее удобство для участников т создавало существенную административно-техническую нагрузку на эмитентов.
Изменения в законодательстве будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Они позволят повысить привлекательность программ мотивации сотрудников с использованием акций, а также будут способствовать развитию российского фондового рынка и росту его капитализации, считает Минфин России.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯВладимир ПутинМинфин РФМинфин
 
 
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