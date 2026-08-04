https://1prime.ru/20260804/aeroport-872026356.html
Аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу срывов рейсов
Аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу срывов рейсов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу срывов рейсов
Международный аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями из-за поломки самолета авиакомпании Kenya Airways на... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:43+0300
2026-08-04T19:43+0300
2026-08-04T19:43+0300
бизнес
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями из-за поломки самолета авиакомпании Kenya Airways на взлетно-посадочной полосе, сообщает сервис FlightRadar 24.
"Аэропорт Кейптауна подбирается к верху нашего списка по числу срывов рейсов из-за сломанного самолета (Boeing - ред.) 737 компании Kenya Airways на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X.
Согласно данным на сайте FlightRadar 24, за сегодняшний день аэропорт отменил один рейс и перенес 48. На момент 18.58 мск он занимает первое место в списке сервиса среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями.
Аэропорт в соцсети X заявил, что срывы рейсов вызваны повреждением шины у самолета Kenya Airways.
"Все прибывающие рейсы на данный момент перенаправляются в другие аэропорты... Вылеты широкофюзеляжных самолетов временно невозможны", - отмечается в сообщении.
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бизнес
Аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу срывов рейсов
Аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Кейптауна стал первым среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями из-за поломки самолета авиакомпании Kenya Airways на взлетно-посадочной полосе, сообщает сервис FlightRadar 24.
"Аэропорт Кейптауна подбирается к верху нашего списка по числу срывов рейсов из-за сломанного самолета (Boeing - ред.) 737 компании Kenya Airways на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X.
Согласно данным на сайте FlightRadar 24, за сегодняшний день аэропорт отменил один рейс и перенес 48. На момент 18.58 мск он занимает первое место в списке сервиса среди аэропортов мира по числу проблем с прибытиями.
Аэропорт в соцсети X заявил, что срывы рейсов вызваны повреждением шины у самолета Kenya Airways.
"Все прибывающие рейсы на данный момент перенаправляются в другие аэропорты... Вылеты широкофюзеляжных самолетов временно невозможны", - отмечается в сообщении.