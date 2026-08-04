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АЭС в Румынии может полностью остановить работу из-за засухи - 04.08.2026, ПРАЙМ
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АЭС в Румынии может полностью остановить работу из-за засухи
АЭС в Румынии может полностью остановить работу из-за засухи - 04.08.2026, ПРАЙМ
АЭС в Румынии может полностью остановить работу из-за засухи
АЭС "Чернаводэ" в Румынии может полностью остановить выработку электроэнергии в ближайшие дни из-за засухи и низкого уровня Дуная, заявил директор станции Ромео | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:55+0300
2026-08-04T10:59+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
румыния
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КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. АЭС "Чернаводэ" в Румынии может полностью остановить выработку электроэнергии в ближайшие дни из-за засухи и низкого уровня Дуная, заявил директор станции Ромео Уржан. Румынские военные в понедельник взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую атомную электростанцию. "Наш прогноз говорит, что без этих мер мы остановились бы в течение пяти дней, теперь мы сможем работать еще несколько дней. Я не могу сказать точно, сколько именно, два, три, четыре дня, пока это приблизительная оценка, я не могу вам сказать", — заявил Уржан в эфире телеканала Antena 3. Он заявил, что после подрыва уровень Поды в Дунае должен вырасти хотя бы на 7-8 сантиметров, тогда у АЭС будет несколько дополнительных дне работы. Уржан напомнил, что в 2003 году станция уже сталкивалась с похожей ситуацией, тогда один из реакторов пришлось отключить на месяц. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
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мировая экономика, румыния
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ
10:55 04.08.2026 (обновлено: 10:59 04.08.2026)
 
АЭС в Румынии может полностью остановить работу из-за засухи

АЭС "Чернаводэ" в Румынии может полностью остановить выработку электроэнергии из-за засухи

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КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. АЭС "Чернаводэ" в Румынии может полностью остановить выработку электроэнергии в ближайшие дни из-за засухи и низкого уровня Дуная, заявил директор станции Ромео Уржан.
Румынские военные в понедельник взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую атомную электростанцию.
"Наш прогноз говорит, что без этих мер мы остановились бы в течение пяти дней, теперь мы сможем работать еще несколько дней. Я не могу сказать точно, сколько именно, два, три, четыре дня, пока это приблизительная оценка, я не могу вам сказать", — заявил Уржан в эфире телеканала Antena 3.
Он заявил, что после подрыва уровень Поды в Дунае должен вырасти хотя бы на 7-8 сантиметров, тогда у АЭС будет несколько дополнительных дне работы. Уржан напомнил, что в 2003 году станция уже сталкивалась с похожей ситуацией, тогда один из реакторов пришлось отключить на месяц.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
 
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