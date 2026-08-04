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АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения из-за жары - 04.08.2026, ПРАЙМ
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АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения из-за жары
АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения из-за жары - 04.08.2026, ПРАЙМ
АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения из-за жары
АЭС "Пакш" в Венгрии ночью во вторник оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары, к утру... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:01+0300
2026-08-04T11:01+0300
энергетика
венгрия
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БУДАПЕШТ, 4 авг - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в Венгрии ночью во вторник оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары, к утру уровень воды в реке поднялся для безопасного продолжения работы последней турбины станции, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Мадьяр в воскресенье заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может полностью прекратить выработку энергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней. "В 1.30 (2.30 мск - ред.) мы оставались в паре миллиметров от полного отключения электростанции "Пакш", но падение уровня воды прекратилось, к утру он вырос на 1,5 сантиметра. На данный момент последняя турбина работает безопасно", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Мадьяр добавил, что отправляется на атомную электростанцию "Пакш". Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
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венгрия, аэс "пакш", facebook
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
11:01 04.08.2026
 
АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения из-за жары

Премьер Венгрии Мадьяр: АЭС "Пакш" оказалась на грани полного отключения

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БУДАПЕШТ, 4 авг - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в Венгрии ночью во вторник оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары, к утру уровень воды в реке поднялся для безопасного продолжения работы последней турбины станции, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Мадьяр в воскресенье заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может полностью прекратить выработку энергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней.
"В 1.30 (2.30 мск - ред.) мы оставались в паре миллиметров от полного отключения электростанции "Пакш", но падение уровня воды прекратилось, к утру он вырос на 1,5 сантиметра. На данный момент последняя турбина работает безопасно", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Мадьяр добавил, что отправляется на атомную электростанцию "Пакш".
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
 
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