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Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС (ЗАЭС) во вторник временно потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:53+0300
2026-08-04T17:53+0300
2026-08-04T17:53+0300
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ВЕНА, 4 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС (ЗАЭС) во вторник временно потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Сегодня Запорожская АЭС ненадолго потеряла внешнее электроснабжение — это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта. Резервное электропитание станции обеспечили аварийные дизельные генераторы после того, как во второй половине дня была потеряна связь ЗАЭС с единственной доступной линией электропередачи - "Ферросплавная-1", - сообщило Агентство в своем аккаунте в соцсети Х.
Уточняется, что половина всех случаев потери внешнего питания произошла с середины апреля.
"Причина сегодняшнего отключения пока неизвестна", - добавили представители Агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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энергодар, рф, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, Энергодар, РФ, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение
МАГАТЭ: ЗАЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в 24-й раз с начала конфликта
ВЕНА, 4 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС (ЗАЭС) во вторник временно потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Сегодня Запорожская АЭС ненадолго потеряла внешнее электроснабжение — это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта. Резервное электропитание станции обеспечили аварийные дизельные генераторы после того, как во второй половине дня была потеряна связь ЗАЭС с единственной доступной линией электропередачи - "Ферросплавная-1", - сообщило Агентство в своем аккаунте в соцсети Х.
Уточняется, что половина всех случаев потери внешнего питания произошла с середины апреля.
"Причина сегодняшнего отключения пока неизвестна", - добавили представители Агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.