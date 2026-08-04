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Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29%

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:16+0300

2026-08-04T19:16+0300

2026-08-04T19:16+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,29%, до 2 269,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,14%, до 875,29 пункта, индекс РТС - снизился на 1,02%, до 881,14 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс