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Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29%
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:16+0300
2026-08-04T19:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,29%, до 2 269,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,14%, до 875,29 пункта, индекс РТС - снизился на 1,02%, до 881,14 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,29%
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вторника вырос на 0,29% до 2 269,23 пункта