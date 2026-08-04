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В Алатау создадут производство экологичного авиатоплива - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Алатау создадут производство экологичного авиатоплива
В Алатау создадут производство экологичного авиатоплива - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Алатау создадут производство экологичного авиатоплива
Производство устойчивого (экологичного) авиационного топлива (SAF) создадут в новом городе Алатау при участии гонконгской инвестиционной компании Full Vision... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:28+0300
2026-08-04T16:28+0300
бизнес
экономика
промышленность
казахстан
астана
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АЛМА-АТА, 4 авг - ПРАЙМ. Производство устойчивого (экологичного) авиационного топлива (SAF) создадут в новом городе Алатау при участии гонконгской инвестиционной компании Full Vision Capital, сообщает пресс-служба правительства Казахстана. "Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел в Астане встречу с основателем гонконгской компании Full Vision Capital доктором Питером Ли. В правительстве подписан меморандум о создании экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива в городе Алатау", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что документ предполагает создание полного цикла производства экологичного авиатоплива - от выращивания сельскохозяйственного сырья до его переработки и выпуска готовой продукции. Кроме того, сообщается, что стороны изучат возможность внедрения решений в сфере умной энергетики и систем накопления энергии для повышения надежности энергоснабжения и использования возобновляемых источников энергии. Проект Алатау власти Казахстана развивают как первый в стране полностью цифровой город, где государственные услуги, инфраструктура и управление будут объединены в единую цифровую экосистему. Генплан рассчитан до 2050 года, первую очередь ключевых объектов возведут к 2030 году.
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бизнес, промышленность, казахстан, астана
Бизнес, Экономика, Промышленность, КАЗАХСТАН, Астана
16:28 04.08.2026
 
В Алатау создадут производство экологичного авиатоплива

В Алатау создадут производство устойчивого авиатоплива при участии Full Vision Capital

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АЛМА-АТА, 4 авг - ПРАЙМ. Производство устойчивого (экологичного) авиационного топлива (SAF) создадут в новом городе Алатау при участии гонконгской инвестиционной компании Full Vision Capital, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
"Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел в Астане встречу с основателем гонконгской компании Full Vision Capital доктором Питером Ли. В правительстве подписан меморандум о создании экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива в городе Алатау", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что документ предполагает создание полного цикла производства экологичного авиатоплива - от выращивания сельскохозяйственного сырья до его переработки и выпуска готовой продукции.
Кроме того, сообщается, что стороны изучат возможность внедрения решений в сфере умной энергетики и систем накопления энергии для повышения надежности энергоснабжения и использования возобновляемых источников энергии.
Проект Алатау власти Казахстана развивают как первый в стране полностью цифровой город, где государственные услуги, инфраструктура и управление будут объединены в единую цифровую экосистему. Генплан рассчитан до 2050 года, первую очередь ключевых объектов возведут к 2030 году.
 
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