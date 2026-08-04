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Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года
Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года - 04.08.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года
Мировые цены на алмазы в июле не продемонстрировали снижения - впервые с марта прошлого года, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:14+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в июле не продемонстрировали снижения - впервые с марта прошлого года, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI). "Все четыре основные категории алмазов продемонстрировали стабильные или положительные показатели в июле — это первый такой месяц с марта 2025 года", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в июле вырос на 1,6%, а 0,5 карата - на 1,8%, и это сильнейший рост также с марта 2025 года, сообщается в релизе. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в июле не изменился, завершив продолжавшийся 13 месяцев подряд цикл снижения, а на крупные бриллианты, в 3 карата, - поднялся на 0,2%, отмечает также издание. С начала года зафиксированы рост на 9,4% и 0,7% и снижение на 6,4% и 1,6% соответственно. Тем временем ранее во вторник издание Financial Times привело мнение главы Anglo American Дункана Уонбладом о том, что алмазная отрасль недооценила угрозу со стороны выращенных в лаборатории драгоценных камней, которые серьезно повлияли на рынок природных алмазов.
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промышленность, financial times
Промышленность, Financial Times
13:14 04.08.2026
 
Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года

Rapaport: мировые цены на алмазы в июле впервые с марта 2025 года не снизились

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© fotolia.com / fox17
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в июле не продемонстрировали снижения - впервые с марта прошлого года, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).
"Все четыре основные категории алмазов продемонстрировали стабильные или положительные показатели в июле — это первый такой месяц с марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в июле вырос на 1,6%, а 0,5 карата - на 1,8%, и это сильнейший рост также с марта 2025 года, сообщается в релизе.
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в июле не изменился, завершив продолжавшийся 13 месяцев подряд цикл снижения, а на крупные бриллианты, в 3 карата, - поднялся на 0,2%, отмечает также издание.
С начала года зафиксированы рост на 9,4% и 0,7% и снижение на 6,4% и 1,6% соответственно.
Тем временем ранее во вторник издание Financial Times привело мнение главы Anglo American Дункана Уонбладом о том, что алмазная отрасль недооценила угрозу со стороны выращенных в лаборатории драгоценных камней, которые серьезно повлияли на рынок природных алмазов.
 
ПромышленностьFinancial Times
 
 
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