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Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года

Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года

Мировые цены на алмазы в июле не продемонстрировали снижения - впервые с марта прошлого года, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:14+0300

2026-08-04T13:14+0300

2026-08-04T13:14+0300

промышленность

financial times

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в июле не продемонстрировали снижения - впервые с марта прошлого года, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI). "Все четыре основные категории алмазов продемонстрировали стабильные или положительные показатели в июле — это первый такой месяц с марта 2025 года", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в июле вырос на 1,6%, а 0,5 карата - на 1,8%, и это сильнейший рост также с марта 2025 года, сообщается в релизе. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в июле не изменился, завершив продолжавшийся 13 месяцев подряд цикл снижения, а на крупные бриллианты, в 3 карата, - поднялся на 0,2%, отмечает также издание. С начала года зафиксированы рост на 9,4% и 0,7% и снижение на 6,4% и 1,6% соответственно. Тем временем ранее во вторник издание Financial Times привело мнение главы Anglo American Дункана Уонбладом о том, что алмазная отрасль недооценила угрозу со стороны выращенных в лаборатории драгоценных камней, которые серьезно повлияли на рынок природных алмазов.

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промышленность, financial times