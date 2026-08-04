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"Алроса" сократила 25% всех затрат, несмотря на негативную конъюнктуру
"Алроса" сократила 25% всех затрат, несмотря на негативную конъюнктуру - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" сократила 25% всех затрат, несмотря на негативную конъюнктуру
"Алроса" сократила 25% всех затрат и несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, заявил глава компании Павел... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:00+0300
2026-08-04T15:00+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" сократила 25% всех затрат и несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем... Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Если говорить о процентах, то это 25 процентов всех затрат, то, что мы сократили. Всегда говорят: мы сократили инвестиции, или мы сократили фонд оплаты труда. Мы все свои валовые затраты таким образом сократили. Это 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра", - сказал он. В конце июня компания сообщала, что дочернее предприятие "Алросы" "Севералмаз" с 1 июля приостанавливает горные работы на срок около 3 месяцев в соответствии со стратегией компании по сохранению операционной и финансовой устойчивости. Капитальные вложения "Алросы" сократились за прошлый год на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, рф, владимир путин, алроса
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Алроса
"Алроса" сократила 25% всех затрат, несмотря на негативную конъюнктуру
Глава "Алросы" Маринычев: компания сократила 25% всех затрат
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" сократила 25% всех затрат и несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем... Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Если говорить о процентах, то это 25 процентов всех затрат, то, что мы сократили. Всегда говорят: мы сократили инвестиции, или мы сократили фонд оплаты труда. Мы все свои валовые затраты таким образом сократили. Это 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра", - сказал он.
В конце июня компания сообщала, что дочернее предприятие "Алросы
" "Севералмаз" с 1 июля приостанавливает горные работы на срок около 3 месяцев в соответствии со стратегией компании по сохранению операционной и финансовой устойчивости.
Капитальные вложения "Алросы" сократились за прошлый год на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей.