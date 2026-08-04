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"Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл" - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл"
"Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл" - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл"
"Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" (входит в группу "Алроса") ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:07+0300
2026-08-04T15:11+0300
бизнес
экономика
финансы
рф
европа
владимир путин
алроса
кристалл
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" (входит в группу "Алроса") ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод "Кристалл", который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по Вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода", - рассказал он. Глава "Алросы" отметил, что на свободных площадях создаются условия для того, чтобы частные, небольшие, и иностранные в том числе, огранщики могли прийти и работать и развивать свои компетенции, развивать свой бизнес. В марте "Алроса" сообщала, что ведутся обсуждения с Минфином РФ и руководством Смоленской области по развитию гранильного сектора в регионе на базе крупнейшего в РФ предприятия по огранке природных алмазов "Кристалл". В частности, обсуждаются параметры работы ограночного кластера, включая материальную и техническую инфраструктуру, возможности субсидирования и налогового режима для компаний-резидентов, перспективы дальнейшего увеличения производства бриллиантов для российского рынка.
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бизнес, финансы, рф, европа, владимир путин, алроса, кристалл, минфин рф
Бизнес, Экономика, Финансы, РФ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Алроса, Кристалл, Минфин РФ
15:07 04.08.2026 (обновлено: 15:11 04.08.2026)
 
"Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл"

"Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" ограночный кластер

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" (входит в группу "Алроса") ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод "Кристалл", который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по Вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода", - рассказал он.
Глава "Алросы" отметил, что на свободных площадях создаются условия для того, чтобы частные, небольшие, и иностранные в том числе, огранщики могли прийти и работать и развивать свои компетенции, развивать свой бизнес.
В марте "Алроса" сообщала, что ведутся обсуждения с Минфином РФ и руководством Смоленской области по развитию гранильного сектора в регионе на базе крупнейшего в РФ предприятия по огранке природных алмазов "Кристалл". В частности, обсуждаются параметры работы ограночного кластера, включая материальную и техническую инфраструктуру, возможности субсидирования и налогового режима для компаний-резидентов, перспективы дальнейшего увеличения производства бриллиантов для российского рынка.
 
ЭкономикаБизнесФинансыРФЕВРОПАВладимир ПутинАлросаКристаллМинфин РФ
 
 
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