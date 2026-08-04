https://1prime.ru/20260804/alros-872013257.html
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан
"Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:10+0300
2026-08-04T15:10+0300
2026-08-04T15:11+0300
экономика
магаданская область
владимир путин
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872013257.jpg?1785845499
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев. Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных. Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото. "Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых. "Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн. "Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.
магаданская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, владимир путин, алроса
Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин, Алроса
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан
"Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области
, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев.
Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных.
Глава "Алросы
" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото.
"Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых.
"Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн.
"Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.