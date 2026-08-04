Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/alros-872013257.html
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан
"Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:10+0300
2026-08-04T15:11+0300
экономика
магаданская область
владимир путин
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872013257.jpg?1785845499
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев. Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных. Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото. "Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых. "Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн. "Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магаданская область, владимир путин, алроса
Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин, Алроса
15:10 04.08.2026 (обновлено: 15:11 04.08.2026)
 
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан

"Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев.
Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных.
Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото.
"Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых.
"Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн.
"Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬВладимир ПутинАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала