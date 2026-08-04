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"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан

"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан

"Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:10+0300

2026-08-04T15:10+0300

2026-08-04T15:11+0300

экономика

магаданская область

владимир путин

алроса

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев. Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных. Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото. "Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых. "Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн. "Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.

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магаданская область, владимир путин, алроса