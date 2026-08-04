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"Алроса" готовится к переходу на подземную добычу алмазов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" готовится к переходу на подземную добычу алмазов
"Алроса" готовится к переходу на подземную добычу алмазов - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" готовится к переходу на подземную добычу алмазов
Глава "Алросы" Павел Маринычев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о подготовке компании к переходу на подземную добычу алмазов в связи с... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:22+0300
2026-08-04T16:22+0300
экономика
россия
якутия
рф
владимир путин
алроса
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава "Алросы" Павел Маринычев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о подготовке компании к переходу на подземную добычу алмазов в связи с исчерпанием легких запасов, флагманом станет рудник "Мир-Глубокий", который обеспечит лидерство "Алросы" до 2070 года. "Реальность такова, что легкие алмазы уже закончились, Владимир Владимирович, и на всех месторождениях нужно уходить под землю, для того чтобы их добывать, – с карьеров на подземную добычу... Безусловно, флагманом здесь является проект "Мир–Глубокий", который позволит сохранять наше безусловное лидерство на длинном горизонте. Если говорить про конкретно этот проект, то это горизонт до 2070 года", - сказал он. По словам главы компании, "Алроса" готовит всю документацию и изыскания, для того чтобы приступить к работе, после того как позволят макропоказатели. В апреле компания заявляла, что допускает запуск основных работ на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии в 2027 году, решение будет зависеть от экономической ситуации. "Алроса" выполнила подготовительные буровые и другие предварительные работы на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии, рассказывал в сентябре прошлого года Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Экономика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, РФ, Владимир Путин, Алроса
16:22 04.08.2026
 
"Алроса" готовится к переходу на подземную добычу алмазов

Глава "Алросы" Маринычев заявил о подготовке к переходу на подземную добычу алмазов

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава "Алросы" Павел Маринычев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о подготовке компании к переходу на подземную добычу алмазов в связи с исчерпанием легких запасов, флагманом станет рудник "Мир-Глубокий", который обеспечит лидерство "Алросы" до 2070 года.
"Реальность такова, что легкие алмазы уже закончились, Владимир Владимирович, и на всех месторождениях нужно уходить под землю, для того чтобы их добывать, – с карьеров на подземную добычу... Безусловно, флагманом здесь является проект "Мир–Глубокий", который позволит сохранять наше безусловное лидерство на длинном горизонте. Если говорить про конкретно этот проект, то это горизонт до 2070 года", - сказал он.
По словам главы компании, "Алроса" готовит всю документацию и изыскания, для того чтобы приступить к работе, после того как позволят макропоказатели.
В апреле компания заявляла, что допускает запуск основных работ на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии в 2027 году, решение будет зависеть от экономической ситуации.
"Алроса" выполнила подготовительные буровые и другие предварительные работы на руднике "Мир-Глубокий" в Якутии, рассказывал в сентябре прошлого года Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
 
ЭкономикаРОССИЯЯКУТИЯРФВладимир ПутинАлроса
 
 
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