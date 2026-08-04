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Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года

Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года

Восстановление спроса и цен на российском рынке стали допускается не ранее следующего года, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:29+0300

2026-08-04T12:29+0300

2026-08-04T12:29+0300

бизнес

росстат

северсталь

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восстановление спроса и цен на российском рынке стали допускается не ранее следующего года, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанор Халин. "Мы сохраняем наш взгляд, что структурного разворота стоит ждать не ранее 2027 года", - ответил он на вопрос о том, пройдено ли уже дно кризиса на внутреннем рынке стали. А ключевое значение для понимания динамики рынка будут иметь данные о выпуске и потреблении стали в весенние месяцы следующего года. И к факторам, которые характеризовали бы преодоление низшей точки цикла кризиса, он отнес переход производства и потребления стали в России к устойчивому росту год к году, а также начало роста цен на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул он. Сейчас же, по словам Халина, текущий рост внутренних цен производителей связан в основном с тем, что металлотрейдеры вошли в строительный сезон с низкими запасами, а также с разовыми факторами, поддерживающими спрос летом. В то же время цены на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью даже немного снизились (на 1-2%), что подтверждает тезис об отсутствии структурного разворота на рынке, подчеркнул аналитик. Согласно отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), производство стали в России в июне, по предварительным данным, уменьшилось на 3,4% в годовом выражении, до 5,6 миллиона тонн. А выпуск готового стального проката по итогам всего полугодия упал на 6,6%, до 27,2 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. По словам генерального директора компании "Северсталь" Александра Шевелева, спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 7,5%, при этом наблюдаются первые признаки стабилизации отрасли во втором квартале. Ранее в компании прогнозировали "потепление" на российском рынке стали во втором полугодии 2026 года, а восстановление - в 2027 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росстат, северсталь