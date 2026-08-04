Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/analitik-872004730.html
Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года
Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года - 04.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года
Восстановление спроса и цен на российском рынке стали допускается не ранее следующего года, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:29+0300
2026-08-04T12:29+0300
бизнес
росстат
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872004730.jpg?1785835779
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восстановление спроса и цен на российском рынке стали допускается не ранее следующего года, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанор Халин. "Мы сохраняем наш взгляд, что структурного разворота стоит ждать не ранее 2027 года", - ответил он на вопрос о том, пройдено ли уже дно кризиса на внутреннем рынке стали. А ключевое значение для понимания динамики рынка будут иметь данные о выпуске и потреблении стали в весенние месяцы следующего года. И к факторам, которые характеризовали бы преодоление низшей точки цикла кризиса, он отнес переход производства и потребления стали в России к устойчивому росту год к году, а также начало роста цен на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул он. Сейчас же, по словам Халина, текущий рост внутренних цен производителей связан в основном с тем, что металлотрейдеры вошли в строительный сезон с низкими запасами, а также с разовыми факторами, поддерживающими спрос летом. В то же время цены на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью даже немного снизились (на 1-2%), что подтверждает тезис об отсутствии структурного разворота на рынке, подчеркнул аналитик. Согласно отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), производство стали в России в июне, по предварительным данным, уменьшилось на 3,4% в годовом выражении, до 5,6 миллиона тонн. А выпуск готового стального проката по итогам всего полугодия упал на 6,6%, до 27,2 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. По словам генерального директора компании "Северсталь" Александра Шевелева, спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 7,5%, при этом наблюдаются первые признаки стабилизации отрасли во втором квартале. Ранее в компании прогнозировали "потепление" на российском рынке стали во втором полугодии 2026 года, а восстановление - в 2027 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росстат, северсталь
Бизнес, Росстат, Северсталь
12:29 04.08.2026
 
Аналитик: восстановление спроса на рынке стали возможно не ранее 2027 года

Аналитик Халин: восстановление спроса и цен на рынке стали возможно не ранее 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восстановление спроса и цен на российском рынке стали допускается не ранее следующего года, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанор Халин.
"Мы сохраняем наш взгляд, что структурного разворота стоит ждать не ранее 2027 года", - ответил он на вопрос о том, пройдено ли уже дно кризиса на внутреннем рынке стали.
А ключевое значение для понимания динамики рынка будут иметь данные о выпуске и потреблении стали в весенние месяцы следующего года. И к факторам, которые характеризовали бы преодоление низшей точки цикла кризиса, он отнес переход производства и потребления стали в России к устойчивому росту год к году, а также начало роста цен на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул он.
Сейчас же, по словам Халина, текущий рост внутренних цен производителей связан в основном с тем, что металлотрейдеры вошли в строительный сезон с низкими запасами, а также с разовыми факторами, поддерживающими спрос летом.
В то же время цены на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью даже немного снизились (на 1-2%), что подтверждает тезис об отсутствии структурного разворота на рынке, подчеркнул аналитик.
Согласно отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), производство стали в России в июне, по предварительным данным, уменьшилось на 3,4% в годовом выражении, до 5,6 миллиона тонн. А выпуск готового стального проката по итогам всего полугодия упал на 6,6%, до 27,2 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.
По словам генерального директора компании "Северсталь" Александра Шевелева, спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 7,5%, при этом наблюдаются первые признаки стабилизации отрасли во втором квартале. Ранее в компании прогнозировали "потепление" на российском рынке стали во втором полугодии 2026 года, а восстановление - в 2027 году.
 
БизнесРосстатСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала