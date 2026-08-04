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В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение
В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение
Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T21:56+0300
2026-08-04T21:56+0300
энергетика
армения
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ЕРЕВАН, 4 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети Армении". "В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях генерации и передачи электроэнергии, находящихся в ведении министерства территориального управления и инфраструктуры, оператором системы были введены диспетчерские ограничения. Вследствие этого полностью прекращено электроснабжение в ряде городов и прилегающих сельских общин Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты соответствующего подразделения министерства территориального управления и инфраструктуры и оператора системы проводят работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки.
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армения
Энергетика, АРМЕНИЯ
21:56 04.08.2026
 
В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение

Электроснабжение прекращено в пяти из десяти областей Армении из-за аварийной ситуации

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ЕРЕВАН, 4 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети Армении".
"В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях генерации и передачи электроэнергии, находящихся в ведении министерства территориального управления и инфраструктуры, оператором системы были введены диспетчерские ограничения. Вследствие этого полностью прекращено электроснабжение в ряде городов и прилегающих сельских общин Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты соответствующего подразделения министерства территориального управления и инфраструктуры и оператора системы проводят работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки.
 
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