https://1prime.ru/20260804/armenija-872028173.html

В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение

В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Армении в ряде городов и сел прекращено электроснабжение

Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T21:56+0300

2026-08-04T21:56+0300

2026-08-04T21:56+0300

энергетика

армения

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ЕРЕВАН, 4 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети Армении". "В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях генерации и передачи электроэнергии, находящихся в ведении министерства территориального управления и инфраструктуры, оператором системы были введены диспетчерские ограничения. Вследствие этого полностью прекращено электроснабжение в ряде городов и прилегающих сельских общин Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты соответствующего подразделения министерства территориального управления и инфраструктуры и оператора системы проводят работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки.

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