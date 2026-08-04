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Суд признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка"
Суд признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка" - 04.08.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка"
Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка"... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:29+0300
2026-08-04T11:29+0300
2026-08-04T11:42+0300
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка" (Улан-Удэ) Дениса Григорьева и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования банка в размере 832,1 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее Григорьев с бывшим председателем правления банка Виталием Авдеевым и другими соучастниками был признан виновным в хищении 1,8 миллиарда рублей у "БайкалБанка". Григорьеву было назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы и штрафа в 400 тысяч рублей, отмечает госкорпорация. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
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банки, финансы, россия, москва, улан-удэ, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Улан-Удэ, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
Суд признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка"
Суд в Москве признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка" Григорьева
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом соучастника хищения средств "БайкалБанка" (Улан-Удэ) Дениса Григорьева и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ.
"Требования банка в размере 832,1 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Ранее Григорьев с бывшим председателем правления банка Виталием Авдеевым и другими соучастниками был признан виновным в хищении 1,8 миллиарда рублей у "БайкалБанка". Григорьеву было назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы и штрафа в 400 тысяч рублей, отмечает госкорпорация.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.