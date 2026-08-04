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Авиакомпания "Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпания "Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику
Авиакомпания "Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику - 04.08.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику
Представитель авиакомпании "Россия" из группы "Аэрофлот" заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство об увеличении суммы иска к своему поставщику ООО "РАпарт... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:16+0300
2026-08-04T15:16+0300
бизнес
россия
москва
аэрофлот
ростех
авиакомпания россия
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Представитель авиакомпании "Россия" из группы "Аэрофлот" заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство об увеличении суммы иска к своему поставщику ООО "РАпарт Сервисез", входящего в дивизион гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Этот иск на сумму около 875 миллионов рублей поступил в суд в декабре. На заседании во вторник истец заявил, что уточнение связано "с досадной ошибкой при расчете требований". Новую сумму иск он не назвал, однако представитель ответчика сообщил, что она увеличивается на 400 миллионов рублей. Как пояснили представители сторон, у них есть соглашение на поставку, техническое обслуживание и ремонт компонентов для самолетов. Если запчасти поставляются ответчиком с нарушением срока, договором предусмотрена скидка. По словам истца, анализ документов показал, что скидка не всегда применялась, и возникала переплата. В иске авиакомпанией заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере переплаты. Ответчик иск не признает и считает, что в нем заявлено требование о взыскании неустойки. Суд отложил слушания на октябрь. Ходатайство об уточнении размера исковых требований пока оставлено открытым. Ранее в другом деле, где аналогичные требования заявлены перевозчиком за другой период, а именно за 2022 года, суды двух инстанций отклонили встречные иски заказчика и поставщика. Авиакомпания "Россия" просила взыскать более 474 миллионов рублей, а ООО "РАпарт Сервисез" - около 184 миллионов. Компания "РАпарт Сервисез" занимается поставкой авиакомпонентов для отечественных самолетов ведущим российским перевозчикам. Среди ее партнеров – "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, S7 и другие, сообщает сайт предприятия.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, аэрофлот, ростех, авиакомпания россия
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, Ростех, авиакомпания Россия
15:16 04.08.2026
 
Авиакомпания "Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику

"Россия" просит увеличить сумму иска к поставщику "РАпарт Сервисез" на 400 млн руб

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Представитель авиакомпании "Россия" из группы "Аэрофлот" заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство об увеличении суммы иска к своему поставщику ООО "РАпарт Сервисез", входящего в дивизион гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Этот иск на сумму около 875 миллионов рублей поступил в суд в декабре. На заседании во вторник истец заявил, что уточнение связано "с досадной ошибкой при расчете требований". Новую сумму иск он не назвал, однако представитель ответчика сообщил, что она увеличивается на 400 миллионов рублей.
Как пояснили представители сторон, у них есть соглашение на поставку, техническое обслуживание и ремонт компонентов для самолетов. Если запчасти поставляются ответчиком с нарушением срока, договором предусмотрена скидка.
По словам истца, анализ документов показал, что скидка не всегда применялась, и возникала переплата. В иске авиакомпанией заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере переплаты.
Ответчик иск не признает и считает, что в нем заявлено требование о взыскании неустойки.
Суд отложил слушания на октябрь. Ходатайство об уточнении размера исковых требований пока оставлено открытым.
Ранее в другом деле, где аналогичные требования заявлены перевозчиком за другой период, а именно за 2022 года, суды двух инстанций отклонили встречные иски заказчика и поставщика. Авиакомпания "Россия" просила взыскать более 474 миллионов рублей, а ООО "РАпарт Сервисез" - около 184 миллионов.
Компания "РАпарт Сервисез" занимается поставкой авиакомпонентов для отечественных самолетов ведущим российским перевозчикам. Среди ее партнеров – "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, S7 и другие, сообщает сайт предприятия.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэрофлотРостехавиакомпания Россия
 
 
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