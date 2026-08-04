https://1prime.ru/20260804/aviaport-871999882.html

Эксперт рассказал о новшествах проекта пассажирского самолета "без окон"

Эксперт рассказал о новшествах проекта пассажирского самолета "без окон" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новшествах проекта пассажирского самолета "без окон"

Реализация американского проекта пассажирского самолета без иллюминаторов будет сопровождаться рядом новшеств для авиаотрасли, которые улучшат аэродинамические... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:35+0300

2026-08-04T11:35+0300

2026-08-04T11:42+0300

бизнес

сша

the wall street journal

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871999882.jpg?1785832963

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Реализация американского проекта пассажирского самолета без иллюминаторов будет сопровождаться рядом новшеств для авиаотрасли, которые улучшат аэродинамические характеристики машины, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. В конце июля газета The Wall Street Journal написала о проекте Z4 - самолет "без окон" компании JetZero. Правительство США поддержало амбициозный стартап. Известные пассажирам иллюминаторы на борту планируется заменить цифровыми экранами. "В этом проекте, как ожидается, будет реализован ряд новшеств, которые смогут благоприятно повлиять на величину расхода топлива. Прежде всего, это улучшение аэродинамических характеристик за счет реализации ламинарного потока. Упрощая - на высокой скорости поток будет обтекать фюзеляж очень плавно, без лишних завихрений", - сказал Пантелеев. Он пояснил, что в таком случае сокращается лобовое сопротивление. Это позволит выполнять полет на достаточно большой скорости, используя двигатели меньшей тяги, в отличие от конкурентов. Для реализации этой новации нужно иметь максимально гладкие поверхности. "Кроме того, любые вырезы в фюзеляже сокращают его прочность. Отказ от иллюминаторов позволяет создать прочную конструкцию, при этом ее масса будет ниже, чем у конкурентов. Это также повлияет на экономику", - подчеркнул Пантелеев. Однако говорить о востребованности такого самолета преждевременно. По словам эксперта, отрасль авиаперевозок в части эксплуатации воздушных судов достаточно консервативна. Чтобы новый продукт получил право на жизнь, необходимы весомые улучшения, и в первую очередь – в стоимости летного часа. Кроме того, идея создания самолета без иллюминаторов не нова. В разное время стартовала проработка как минимум трех таких проектов. Теоретические исследования проводятся и в России, добавил Пантелеев. Так, один из проектов предполагает, что иллюминаторов не будет в средней части пассажирского салона, в то время как в передней и хвостовой части они сохранятся. "Но в отечественном проекте отказ от части иллюминаторов обусловлен желанием реализовать схему среднеплана – крыло будет соединяться с фюзеляжем в средней части его сечения, как раз почти на том уровне, где обычно размещаются иллюминаторы", - пояснил эксперт. В части удобства для пассажиров американский самолет без иллюминаторов планируется оснастить системой видеокамер и интерфейсом с дополненной реальностью. По мнению Пантелеева, это позволит пассажиру увидеть гораздо больше, чем через обычный иллюминатор. Для большинства пассажиров, не страдающих психическими расстройствами и не имеющих привычки делать фото в полете, отсутствие иллюминаторов не станет проблемой, считает он. Кроме того, если другие достоинства, такие как, цена билета и время в пути, будут в пользу нового лайнера, то люди изменят свои взгляды. "Другое дело, что существуют и требования по безопасности полетов. Во-первых, на случай экстренного покидания борта воздушного судна нужно быть уверенным, что пассажир сможет увидеть опасности и преграды, которые могут быть около того или иного аварийного выхода… Во-вторых, в самолетах большой вместимости нужно обеспечить достаточное количество выходов для аварийного покидания борта воздушного судна. А это значит, что без вырезов в фюзеляже обойтись не получится", - добавил Пантелеев.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, the wall street journal