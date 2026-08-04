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В ГД предложили дать участникам СВО право бесплатного обучения в автошколах
В ГД предложили дать участникам СВО право бесплатного обучения в автошколах - 04.08.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили дать участникам СВО право бесплатного обучения в автошколах
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:15+0300
2026-08-04T12:15+0300
2026-08-04T12:15+0300
россия
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства. "Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права - это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, речь идет о полноценном обучении с теорией и практикой с последующей сдачей экзаменов в ГИБДД. "Государство оплатит курсы, а участник СВО сможет выбрать удобную для него автошколу из числа аккредитованных. Это особенно важно для тех, кто возвращается из зоны боевых действий и нуждается в быстрой социальной адаптации", - пояснил лидер партии. Миронов подчеркнул, что наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства, и для многих вернувшихся это станет реальным подспорьем. "Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищает страну. Бесплатное обучение в автошколах - это небольшая, но конкретная мера поддержки. Пусть каждый парень, вернувшийся с фронта, знает: государство поможет ему встать на ноги", - подытожил он.
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россия, общество , сергей миронов
РОССИЯ, Общество , Сергей Миронов
В ГД предложили дать участникам СВО право бесплатного обучения в автошколах
Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства.
"Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права - это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, речь идет о полноценном обучении с теорией и практикой с последующей сдачей экзаменов в ГИБДД.
"Государство оплатит курсы, а участник СВО сможет выбрать удобную для него автошколу из числа аккредитованных. Это особенно важно для тех, кто возвращается из зоны боевых действий и нуждается в быстрой социальной адаптации", - пояснил лидер партии.
Миронов
подчеркнул, что наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства, и для многих вернувшихся это станет реальным подспорьем.
"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищает страну. Бесплатное обучение в автошколах - это небольшая, но конкретная мера поддержки. Пусть каждый парень, вернувшийся с фронта, знает: государство поможет ему встать на ноги", - подытожил он.