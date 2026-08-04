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"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев
"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев
Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:58+0300
2026-08-04T11:03+0300
бизнес
азимут
ростех
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в режиме реального времени, разработка предназначена для полиции, пограничного и миграционного контроля, сообщила компания. "Наша компания "Азимут" подготовила к серийному производству сканер отпечатков пальцев "Азимут А4". ...Программное обеспечение способно производить 300 тысяч сравнений в секунду, что в сотни раз быстрее систем прошлого поколения. При этом точность поиска близка к 100%", - говорится в сообщении. Уточняется, что устройство предназначено для сканирования пальцев в формате 4+2 (четыре пальца одной руки либо два больших пальца одновременно), регистрации, верификации и идентификации. Данная разработка может применяться в полиции, для пограничного и миграционного контроля, а также для оформления биометрических загранпаспортов, уточнили в "Азимуте". Доступ через веб-интерфейс сканера позволяет сотрудникам проводить идентификацию личности в режиме реального времени, в том числе с помощью мобильных устройств.
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40
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бизнес, азимут, ростех
Бизнес, Азимут, Ростех
10:58 04.08.2026 (обновлено: 11:03 04.08.2026)
 
"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев

"Азимут" запускает серийное производство сканеров для идентификации по отпечаткам пальцев

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в режиме реального времени, разработка предназначена для полиции, пограничного и миграционного контроля, сообщила компания.
"Наша компания "Азимут" подготовила к серийному производству сканер отпечатков пальцев "Азимут А4". ...Программное обеспечение способно производить 300 тысяч сравнений в секунду, что в сотни раз быстрее систем прошлого поколения. При этом точность поиска близка к 100%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что устройство предназначено для сканирования пальцев в формате 4+2 (четыре пальца одной руки либо два больших пальца одновременно), регистрации, верификации и идентификации.
Данная разработка может применяться в полиции, для пограничного и миграционного контроля, а также для оформления биометрических загранпаспортов, уточнили в "Азимуте".
Доступ через веб-интерфейс сканера позволяет сотрудникам проводить идентификацию личности в режиме реального времени, в том числе с помощью мобильных устройств.
 
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