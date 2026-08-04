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"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев

"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Ростех" создал сканер для идентификации личности по отпечаткам пальцев

Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:58+0300

2026-08-04T10:58+0300

2026-08-04T11:03+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в режиме реального времени, разработка предназначена для полиции, пограничного и миграционного контроля, сообщила компания. "Наша компания "Азимут" подготовила к серийному производству сканер отпечатков пальцев "Азимут А4". ...Программное обеспечение способно производить 300 тысяч сравнений в секунду, что в сотни раз быстрее систем прошлого поколения. При этом точность поиска близка к 100%", - говорится в сообщении. Уточняется, что устройство предназначено для сканирования пальцев в формате 4+2 (четыре пальца одной руки либо два больших пальца одновременно), регистрации, верификации и идентификации. Данная разработка может применяться в полиции, для пограничного и миграционного контроля, а также для оформления биометрических загранпаспортов, уточнили в "Азимуте". Доступ через веб-интерфейс сканера позволяет сотрудникам проводить идентификацию личности в режиме реального времени, в том числе с помощью мобильных устройств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, азимут, ростех