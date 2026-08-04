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Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей
Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей
Российские банки за прошлый квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений средств клиентов на общую сумму почти в 1,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:36+0300
2026-08-04T12:36+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские банки за прошлый квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений средств клиентов на общую сумму почти в 1,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ. "За второй квартал 2026 года банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей", - говорится в пресс-релизе. А в сравнении с первым кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.
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банки, финансы, россия, рф
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ
Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей
ЦБ: банки за второй квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений на 1,9 триллиона рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские банки за прошлый квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений средств клиентов на общую сумму почти в 1,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ.
"За второй квартал 2026 года банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей", - говорится в пресс-релизе.
А в сравнении с первым кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.