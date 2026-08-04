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Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей

Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российские банки предотвратили хищения почти на 2 триллиона рублей

Российские банки за прошлый квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений средств клиентов на общую сумму почти в 1,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:36+0300

2026-08-04T12:36+0300

2026-08-04T12:36+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские банки за прошлый квартал отразили 17,5 миллиона попыток хищений средств клиентов на общую сумму почти в 1,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ. "За второй квартал 2026 года банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей", - говорится в пресс-релизе. А в сравнении с первым кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

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банки, финансы, россия, рф