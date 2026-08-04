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Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома

Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома - 04.08.2026, ПРАЙМ

Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома

Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:51+0300

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ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). "Четвертого августа 2026 года паром "Дорожник", обслуживающий переправу МРС - остров Ольхон, не выходит в рейсы ввиду техобслуживания. Остальные паромы "Семен Батагаев", "Дорожник" ходят согласно расписанию", - говорится в канале пароходства на платформе "Макс". В понедельник ВСРП разместило аналогичное предупреждение - на техобслуживании был паром "Ольхонские ворота". В комментариях под публикацией люди жаловались на длительное ожидание в очереди. По информации одного из автомобилистов, пришлось ждать 4 часа, другой написал, что простояли 7 часов. Для жителей Ольхона с начала августа введен въезд на паром без очереди по пропускам. В июле в ГУМВД РФ по Иркутской области РИА Новости рассказали, что очереди из машин на паромной переправе на остров Ольхон в Иркутской области связаны с пиком туристического сезона.

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бизнес, иркутская область, байкал, мвд, туризм