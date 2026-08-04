Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/baykal-872005855.html
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома - 04.08.2026, ПРАЙМ
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома
Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:51+0300
2026-08-04T12:55+0300
бизнес
иркутская область
байкал
мвд
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_64d471ecbb82431075009df75aef87ab.jpg
ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). "Четвертого августа 2026 года паром "Дорожник", обслуживающий переправу МРС - остров Ольхон, не выходит в рейсы ввиду техобслуживания. Остальные паромы "Семен Батагаев", "Дорожник" ходят согласно расписанию", - говорится в канале пароходства на платформе "Макс". В понедельник ВСРП разместило аналогичное предупреждение - на техобслуживании был паром "Ольхонские ворота". В комментариях под публикацией люди жаловались на длительное ожидание в очереди. По информации одного из автомобилистов, пришлось ждать 4 часа, другой написал, что простояли 7 часов. Для жителей Ольхона с начала августа введен въезд на паром без очереди по пропускам. В июле в ГУМВД РФ по Иркутской области РИА Новости рассказали, что очереди из машин на паромной переправе на остров Ольхон в Иркутской области связаны с пиком туристического сезона.
иркутская область
байкал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_0fbd70d1a912cc805c7f5b6cf0314cee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иркутская область, байкал, мвд, туризм
Бизнес, Иркутская область, Байкал, МВД, Туризм
12:51 04.08.2026 (обновлено: 12:55 04.08.2026)
 
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома

Два парома работают на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП).
"Четвертого августа 2026 года паром "Дорожник", обслуживающий переправу МРС - остров Ольхон, не выходит в рейсы ввиду техобслуживания. Остальные паромы "Семен Батагаев", "Дорожник" ходят согласно расписанию", - говорится в канале пароходства на платформе "Макс".
В понедельник ВСРП разместило аналогичное предупреждение - на техобслуживании был паром "Ольхонские ворота". В комментариях под публикацией люди жаловались на длительное ожидание в очереди. По информации одного из автомобилистов, пришлось ждать 4 часа, другой написал, что простояли 7 часов.
Для жителей Ольхона с начала августа введен въезд на паром без очереди по пропускам.
В июле в ГУМВД РФ по Иркутской области РИА Новости рассказали, что очереди из машин на паромной переправе на остров Ольхон в Иркутской области связаны с пиком туристического сезона.
 
БизнесИркутская областьБайкалМВДТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала