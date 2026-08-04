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Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома - 04.08.2026, ПРАЙМ
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома
Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:51+0300
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ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). "Четвертого августа 2026 года паром "Дорожник", обслуживающий переправу МРС - остров Ольхон, не выходит в рейсы ввиду техобслуживания. Остальные паромы "Семен Батагаев", "Дорожник" ходят согласно расписанию", - говорится в канале пароходства на платформе "Макс". В понедельник ВСРП разместило аналогичное предупреждение - на техобслуживании был паром "Ольхонские ворота". В комментариях под публикацией люди жаловались на длительное ожидание в очереди. По информации одного из автомобилистов, пришлось ждать 4 часа, другой написал, что простояли 7 часов. Для жителей Ольхона с начала августа введен въезд на паром без очереди по пропускам. В июле в ГУМВД РФ по Иркутской области РИА Новости рассказали, что очереди из машин на паромной переправе на остров Ольхон в Иркутской области связаны с пиком туристического сезона.
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бизнес, иркутская область, байкал, мвд, туризм
Бизнес, Иркутская область, Байкал, МВД, Туризм
Рейсы на остров Ольхон на Байкале выполняют только два парома
Два парома работают на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Два парома работают во вторник на переправе на остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП).
"Четвертого августа 2026 года паром "Дорожник", обслуживающий переправу МРС - остров Ольхон, не выходит в рейсы ввиду техобслуживания. Остальные паромы "Семен Батагаев", "Дорожник" ходят согласно расписанию", - говорится в канале пароходства на платформе "Макс".
В понедельник ВСРП разместило аналогичное предупреждение - на техобслуживании был паром "Ольхонские ворота". В комментариях под публикацией люди жаловались на длительное ожидание в очереди. По информации одного из автомобилистов, пришлось ждать 4 часа, другой написал, что простояли 7 часов.
Для жителей Ольхона с начала августа введен въезд на паром без очереди по пропускам.
В июле в ГУМВД РФ по Иркутской области РИА Новости рассказали, что очереди из машин на паромной переправе на остров Ольхон в Иркутской области связаны с пиком туристического сезона.