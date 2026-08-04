Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/baykal-872021041.html
Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале
Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:57+0300
2026-08-04T17:57+0300
общество
промышленность
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/04/872020506_0:114:3151:1886_1920x0_80_0_0_44f91c6efc052a5cedfe1ccfb07b15e1.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимую при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии. Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий. Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений. Также вводится обязанность для арендаторов лесных участков в целях заготовки древесины обеспечивать таксацию лесов и планирование сохранения лесов в течение двух лет с даты заключения договора, если в отношении участка истек срок действия лесоустроительной документации. Неисполнение этой обязанности становится основанием для досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, договоры аренды, заключенные до 1 сентября 2027 года, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями.
https://1prime.ru/20260721/baykal-871650656.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/04/872020506_242:0:2909:2000_1920x0_80_0_0_3fb0285161c5534298ac4052e1b03df1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , промышленность, рф, владимир путин
Общество , Промышленность, РФ, Владимир Путин
17:57 04.08.2026
 
Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале

Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесов на Байкале

© РИА Новости . Алексей Бушкин | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара. 1973год
Тушение лесного пожара. 1973год - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Алексей Бушкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимую при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии.
Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий.
Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений.
Также вводится обязанность для арендаторов лесных участков в целях заготовки древесины обеспечивать таксацию лесов и планирование сохранения лесов в течение двух лет с даты заключения договора, если в отношении участка истек срок действия лесоустроительной документации. Неисполнение этой обязанности становится основанием для досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, договоры аренды, заключенные до 1 сентября 2027 года, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями.
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2026
Госдума приняла закон о рубках погибших лесов на Байкале
21 июля, 14:48
 
ОбществоПромышленностьРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала