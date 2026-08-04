https://1prime.ru/20260804/baykal-872021041.html

Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале

Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:57+0300

2026-08-04T17:57+0300

2026-08-04T17:57+0300

общество

промышленность

рф

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимую при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии. Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий. Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений. Также вводится обязанность для арендаторов лесных участков в целях заготовки древесины обеспечивать таксацию лесов и планирование сохранения лесов в течение двух лет с даты заключения договора, если в отношении участка истек срок действия лесоустроительной документации. Неисполнение этой обязанности становится основанием для досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, договоры аренды, заключенные до 1 сентября 2027 года, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями.

https://1prime.ru/20260721/baykal-871650656.html

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общество , промышленность, рф, владимир путин