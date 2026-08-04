Рынок акций воспрял духом, а рубль замер

МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на этой неделе возобновил попытки пробиться к зоне сопротивления 2280–2300 пунктов с опорой на промежуточную опору у 2250 пунктов. Покупкам благоприятствуют сразу несколько факторов.Геополитические новости дают надежду — переговоры по Украине могут вскоре возобновиться. Импульс от июльского решения Банка России по ставке, слабость рубля, сильные полугодовые отчетности отдельных эмитентов и снятие напряженности на топливном рынке — всё это поддерживает покупателей. Кроме того, поддержку может оказывать реинвестирование дивидендов. Позитивные для общего сентимента новости пришли и от "Норникеля": в руководстве компании заявили, что хорошие результаты за первое полугодие дают повод вернуться к вопросу промежуточных дивидендных выплат.Вместе с тем ближневосточные коллизии продолжают провоцировать волатильность цен на нефть. Сигналы поступают в высшей степени противоречивые. Сегодня черное золото в небольшом плюсе у 85 долларов. Сдерживающими факторами для нашего рынка остаются атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также сохраняющиеся риски новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.На этой неделе продолжаем следить за корпоративными отчетами — финансовые результаты за шесть месяцев представят "Ростелеком", "Юнипро", "Озон" и другие. Важными для настроений будут и публикации Центрального банка и Росстата. Завтра регулятор представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а статистическое ведомство — недельный отчет по инфляции.Рубль несет умеренные потери, курс балансирует около круглых 80 за доллар и у 11,8 за юань. Сезонное восстановление импорта и пик туристического сезона играют против национальной валюты, как и эффект от цикла снижения ключевой ставки. Также отметим, что в текущий курс транслируются снижавшиеся в июне цены на нефть. Приток выручки как от нефтегазового сектора, так и от не-нефтегазового экспорта, который также подешевел в начале лета, вероятно, снижается.Тем не менее, мы не видим существенного потенциала укрепления валюты. Динамика ставки на однодневные займы в юанях указывает на снижение локального дефицита этой валюты. Кредитные ставки еще очень высоки, а депозитные даже немного выросли. Это поддерживает спрос на рублевые сбережения. Ожидаем на неделе доллар на уровне 79–81, юань — 11,65–11,95 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи — 2200–2300 пунктов.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на этой неделе возобновил попытки пробиться к зоне сопротивления 2280–2300 пунктов с опорой на промежуточную опору у 2250 пунктов. Покупкам благоприятствуют сразу несколько факторов.
Геополитические новости дают надежду — переговоры по Украине могут вскоре возобновиться. Импульс от июльского решения Банка России по ставке, слабость рубля, сильные полугодовые отчетности отдельных эмитентов и снятие напряженности на топливном рынке — всё это поддерживает покупателей.
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30 июля, 20:37
Кроме того, поддержку может оказывать реинвестирование дивидендов. Позитивные для общего сентимента новости пришли и от "Норникеля": в руководстве компании заявили, что хорошие результаты за первое полугодие дают повод вернуться к вопросу промежуточных дивидендных выплат.
Вместе с тем ближневосточные коллизии продолжают провоцировать волатильность цен на нефть. Сигналы поступают в высшей степени противоречивые. Сегодня черное золото в небольшом плюсе у 85 долларов. Сдерживающими факторами для нашего рынка остаются атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также сохраняющиеся риски новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.
На этой неделе продолжаем следить за корпоративными отчетами — финансовые результаты за шесть месяцев представят "Ростелеком", "Юнипро", "Озон" и другие. Важными для настроений будут и публикации Центрального банка и Росстата. Завтра регулятор представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а статистическое ведомство — недельный отчет по инфляции.
Рубль несет умеренные потери, курс балансирует около круглых 80 за доллар и у 11,8 за юань. Сезонное восстановление импорта и пик туристического сезона играют против национальной валюты, как и эффект от цикла снижения ключевой ставки. Также отметим, что в текущий курс транслируются снижавшиеся в июне цены на нефть. Приток выручки как от нефтегазового сектора, так и от не-нефтегазового экспорта, который также подешевел в начале лета, вероятно, снижается.
Тем не менее, мы не видим существенного потенциала укрепления валюты. Динамика ставки на однодневные займы в юанях указывает на снижение локального дефицита этой валюты. Кредитные ставки еще очень высоки, а депозитные даже немного выросли. Это поддерживает спрос на рублевые сбережения. Ожидаем на неделе доллар на уровне 79–81, юань — 11,65–11,95 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи — 2200–2300 пунктов.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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