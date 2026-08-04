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Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения
Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения - 04.08.2026, ПРАЙМ
Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения
Основные фондовые индексы США растут во вторник на 1-1,5%, а Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, следует из данных торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:25+0300
2026-08-04T17:25+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник на 1-1,5%, а Dow Jones и S&amp;P 500 обновили исторические максимумы, следует из данных торгов. По состоянию на 17.10 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 53 773,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,5%, до 26 303,94 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,9%, до 7668,54 пункта. В ходе торгов вторника Dow Jones и S&amp;P 500 обновили свои рекордные значения, достигнув 53 983,16 и 7659,44 пункта соответственно. Инвесторы оценивают корпоративные новости, преимущественно технологических компаний. Акции Palantir Technologies подскакивают в цене на 22%, Snap - на 12%, Caterpillar - на 7%, финансовые показатели компаний за предыдущий квартал превысили ожидания аналитиков. Трейдеры также следят за геополитическими новостями. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду. Во вторник также была опубликована статистика по американскому рынку труда. Так, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне сократилось до 7,359 миллиона с уровня мая в 7,537 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,4 миллиона. А дефицит торгового баланса США в том же месяце снизился на 5,6% в месячном выражении - до 73,3 миллиарда долларов, что почти совпало с прогнозами аналитиков.
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рынок, торги, индексы, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент, dow jones, caterpillar, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, ИРАН, Ормузский пролив, Скотт Бессент, Dow Jones, Caterpillar, Nasdaq Composite
17:25 04.08.2026
 
Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения

Индексы Dow Jones и S P 500 обновили исторические максимумы во вторник

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник на 1-1,5%, а Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.10 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 53 773,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,5%, до 26 303,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 7668,54 пункта.
В ходе торгов вторника Dow Jones и S&P 500 обновили свои рекордные значения, достигнув 53 983,16 и 7659,44 пункта соответственно.
Инвесторы оценивают корпоративные новости, преимущественно технологических компаний. Акции Palantir Technologies подскакивают в цене на 22%, Snap - на 12%, Caterpillar - на 7%, финансовые показатели компаний за предыдущий квартал превысили ожидания аналитиков.
Трейдеры также следят за геополитическими новостями. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
Во вторник также была опубликована статистика по американскому рынку труда. Так, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне сократилось до 7,359 миллиона с уровня мая в 7,537 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,4 миллиона. А дефицит торгового баланса США в том же месяце снизился на 5,6% в месячном выражении - до 73,3 миллиарда долларов, что почти совпало с прогнозами аналитиков.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
Биржи АТР начали август с минусов
Вчера, 12:08
 
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