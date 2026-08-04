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BP начала процесс продажи биогазового актива Archaea в США

BP начала процесс продажи биогазового актива Archaea в США - 04.08.2026, ПРАЙМ

BP начала процесс продажи биогазового актива Archaea в США

Британская энергетическая компания BP начала процесс продажи своего биогазового актива Archaea в США, сообщила глава компании Мэг О'Нил. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:47+0300

энергетика

сша

австрия

северное море

bp

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP начала процесс продажи своего биогазового актива Archaea в США, сообщила глава компании Мэг О'Нил. "Сегодня мы объявляем о нашем намерении продать Archaea, наш биогазовый бизнес в США", - приводятся в сообщении с финансовыми результатами за полугодие слова О'Нил. Она напомнила, что компания предпринимает шаги к упрощению и укреплению своей структуры. За последние недели BP продала нефтеперерабатывающий завод в немецком Гельзенкирхене, договорилась о продаже розничного бизнеса в Австрии и объявила о намерении продать бизнес в Северном море в Великобритании. Archaea Energy - крупнейший производителем возобновляемого природного газа в США. BP приобрела этот актив в конце 2022 года.

сша

австрия

северное море

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сша, австрия, северное море, bp