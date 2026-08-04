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И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему - 04.08.2026, ПРАЙМ
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И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему
И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему - 04.08.2026, ПРАЙМ
И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему
Страны БРИКС разрабатывают независимую платежную систему на базе цифровых валют своих центробанков. Как пишет американская аналитическая компания Stratfor, эти... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:08+0300
2026-08-04T15:08+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС разрабатывают независимую платежную систему на базе цифровых валют своих центробанков. Как пишет американская аналитическая компания Stratfor, эти меры направлены на снижение зависимости от доллара США и ослабление санкционного влияния Вашингтона.На саммите в Казани в 2024 году государства БРИКС договорились о создании трансграничной платежной инфраструктуры и продвижении расчетов в национальных валютах. Россия, выступающая под масштабными западными санкциями, на протяжении многих лет продвигала дедолларизацию. В последнее время к этой инициативе присоединились Китай и Индия, также заинтересованные в снижении долларовой зависимости.Предлагаемый режим предполагает создание клиринговой и расчетной инфраструктуры, которая позволит странам блока проводить торговые операции с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC). Это даст возможность экспортерам из стран БРИКС получать оплату напрямую от импортеров без использования доллара в качестве валюты-посредника. Такой механизм также затруднит властям США отслеживание платежей между странами объединения.Инфраструктура БРИКС будет состоять из трех ключевых компонентов: BRICS Pay — децентрализованной сети финансовых сообщений, призванной заменить SWIFT; CBDC Interconnection и BRICS Bridge — системы соединения центральных банков для прямой торговли в цифровых валютах; а также BRICS Clear — платформы на базе блокчейна для торговли и расчетов, альтернативной Euroclear и Clearstream.Даже частичное создание платежного режима позволит странам БРИКС продолжать взаимную торговлю в случае масштабных финансовых санкций США. Однако, как отмечает Stratfor, новая система не представляет непосредственной угрозы глобальному доминированию доллара. Она задумана в первую очередь как резервная инфраструктура для внутриблоковой торговли, которая позволит обходить доллар в случае введения широкомасштабных американских санкций.В то же время администрация президента США Дональда Трампа уже предупредила членов БРИКС о стопроцентных пошлинах на импорт в случае попыток обхода доллара. Примером давления стал июльский удар по Бразилии, где была введена двадцатипятипроцентная пошлина на экспорт в США. Вашингтон потребовал от Бразилии предоставления финансовой информации в реальном времени, чтобы укрепить способность вводить целевые санкции против альтернативных платежных сетей, включая российскую СПФС.
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финансы, мировая экономика, сша, вашингтон, бразилия, дональд трамп, swift, clearstream, брикс
Финансы, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, SWIFT, Clearstream, БРИКС
15:08 04.08.2026
 
И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему

Страны БРИКС разрабатывают инфраструктуру на базе цифровых валют центробанков

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС разрабатывают независимую платежную систему на базе цифровых валют своих центробанков. Как пишет американская аналитическая компания Stratfor, эти меры направлены на снижение зависимости от доллара США и ослабление санкционного влияния Вашингтона.
На саммите в Казани в 2024 году государства БРИКС договорились о создании трансграничной платежной инфраструктуры и продвижении расчетов в национальных валютах. Россия, выступающая под масштабными западными санкциями, на протяжении многих лет продвигала дедолларизацию. В последнее время к этой инициативе присоединились Китай и Индия, также заинтересованные в снижении долларовой зависимости.
Предлагаемый режим предполагает создание клиринговой и расчетной инфраструктуры, которая позволит странам блока проводить торговые операции с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC). Это даст возможность экспортерам из стран БРИКС получать оплату напрямую от импортеров без использования доллара в качестве валюты-посредника. Такой механизм также затруднит властям США отслеживание платежей между странами объединения.
Инфраструктура БРИКС будет состоять из трех ключевых компонентов: BRICS Pay — децентрализованной сети финансовых сообщений, призванной заменить SWIFT; CBDC Interconnection и BRICS Bridge — системы соединения центральных банков для прямой торговли в цифровых валютах; а также BRICS Clear — платформы на базе блокчейна для торговли и расчетов, альтернативной Euroclear и Clearstream.
Даже частичное создание платежного режима позволит странам БРИКС продолжать взаимную торговлю в случае масштабных финансовых санкций США. Однако, как отмечает Stratfor, новая система не представляет непосредственной угрозы глобальному доминированию доллара. Она задумана в первую очередь как резервная инфраструктура для внутриблоковой торговли, которая позволит обходить доллар в случае введения широкомасштабных американских санкций.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа уже предупредила членов БРИКС о стопроцентных пошлинах на импорт в случае попыток обхода доллара. Примером давления стал июльский удар по Бразилии, где была введена двадцатипятипроцентная пошлина на экспорт в США. Вашингтон потребовал от Бразилии предоставления финансовой информации в реальном времени, чтобы укрепить способность вводить целевые санкции против альтернативных платежных сетей, включая российскую СПФС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2026
Песков ответил на вопрос о создании альтернативы доллару в БРИКС
24 июня, 11:46
 
ФинансыМировая экономикаСШАВАШИНГТОНБРАЗИЛИЯДональд ТрампSWIFTClearstreamБРИКС
 
 
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