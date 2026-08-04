И доллар не помеха: БРИКС создает свою платежную систему
Страны БРИКС разрабатывают инфраструктуру на базе цифровых валют центробанков
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС разрабатывают независимую платежную систему на базе цифровых валют своих центробанков. Как пишет американская аналитическая компания Stratfor, эти меры направлены на снижение зависимости от доллара США и ослабление санкционного влияния Вашингтона.
На саммите в Казани в 2024 году государства БРИКС договорились о создании трансграничной платежной инфраструктуры и продвижении расчетов в национальных валютах. Россия, выступающая под масштабными западными санкциями, на протяжении многих лет продвигала дедолларизацию. В последнее время к этой инициативе присоединились Китай и Индия, также заинтересованные в снижении долларовой зависимости.
Предлагаемый режим предполагает создание клиринговой и расчетной инфраструктуры, которая позволит странам блока проводить торговые операции с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC). Это даст возможность экспортерам из стран БРИКС получать оплату напрямую от импортеров без использования доллара в качестве валюты-посредника. Такой механизм также затруднит властям США отслеживание платежей между странами объединения.
Инфраструктура БРИКС будет состоять из трех ключевых компонентов: BRICS Pay — децентрализованной сети финансовых сообщений, призванной заменить SWIFT; CBDC Interconnection и BRICS Bridge — системы соединения центральных банков для прямой торговли в цифровых валютах; а также BRICS Clear — платформы на базе блокчейна для торговли и расчетов, альтернативной Euroclear и Clearstream.
Даже частичное создание платежного режима позволит странам БРИКС продолжать взаимную торговлю в случае масштабных финансовых санкций США. Однако, как отмечает Stratfor, новая система не представляет непосредственной угрозы глобальному доминированию доллара. Она задумана в первую очередь как резервная инфраструктура для внутриблоковой торговли, которая позволит обходить доллар в случае введения широкомасштабных американских санкций.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа уже предупредила членов БРИКС о стопроцентных пошлинах на импорт в случае попыток обхода доллара. Примером давления стал июльский удар по Бразилии, где была введена двадцатипятипроцентная пошлина на экспорт в США. Вашингтон потребовал от Бразилии предоставления финансовой информации в реальном времени, чтобы укрепить способность вводить целевые санкции против альтернативных платежных сетей, включая российскую СПФС.