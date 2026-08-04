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Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС" - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС"
Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС" - 04.08.2026, ПРАЙМ
Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС"
Известный актер Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора картографического сервиса "2ГИС", он подошел к озвучке с присущим ему юмором, сообщает пресс-служба | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:05+0300
2026-08-04T13:05+0300
бизнес
россия
"2гис"
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НОВОСИБИРСК, 4 авг – ПРАЙМ. Известный актер Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора картографического сервиса "2ГИС", он подошел к озвучке с присущим ему юмором, сообщает пресс-служба сервиса. По информации сервиса, в голосовом пакете Бурунова более 200 фраз с фирменными интонациями. "В навигаторе "2ГИС" зазвучал голос популярного актера Сергея Бурунова, которым в официальном русском дубляже говорят Леонардо Ди Каприо и другие голливудские артисты", – говорится в сообщении. Так, если водитель свернул не туда, Бурунов отметит "неправильный, но интересный" выбор, а в случае возврата на маршрут похвалит за то, что "развитие сюжета пошло в правильную сторону". "Озвучивание навигатора – это особый жанр. Тут нельзя сыграть один раз и уйти со сцены: ты с человеком всю дорогу... Я постарался, чтобы было не скучно – и чтобы, даже когда я ворчу, это было по-доброму", – приводит слова Бурунова пресс-служба "2ГИС". На сегодняшний день в навигаторе "2ГИС" доступны разные варианты озвучки на русском языке: телеведущая Лариса Гузеева, кот Матроскин, телеведущий Николай Дроздов, стендап-комик Евгений Чебатков и другие. В последние два года в лидеры по популярности у пользователей вырвался Матроскин, добавили в сервисе.
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192
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бизнес, россия, "2гис"
Бизнес, РОССИЯ, "2ГИС"
13:05 04.08.2026
 
Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС"

Актер Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора "2ГИС" с присущим ему юмором

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НОВОСИБИРСК, 4 авг – ПРАЙМ. Известный актер Сергей Бурунов стал новым голосом навигатора картографического сервиса "2ГИС", он подошел к озвучке с присущим ему юмором, сообщает пресс-служба сервиса.
По информации сервиса, в голосовом пакете Бурунова более 200 фраз с фирменными интонациями.
"В навигаторе "2ГИС" зазвучал голос популярного актера Сергея Бурунова, которым в официальном русском дубляже говорят Леонардо Ди Каприо и другие голливудские артисты", – говорится в сообщении.
Так, если водитель свернул не туда, Бурунов отметит "неправильный, но интересный" выбор, а в случае возврата на маршрут похвалит за то, что "развитие сюжета пошло в правильную сторону".
"Озвучивание навигатора – это особый жанр. Тут нельзя сыграть один раз и уйти со сцены: ты с человеком всю дорогу... Я постарался, чтобы было не скучно – и чтобы, даже когда я ворчу, это было по-доброму", – приводит слова Бурунова пресс-служба "2ГИС".
На сегодняшний день в навигаторе "2ГИС" доступны разные варианты озвучки на русском языке: телеведущая Лариса Гузеева, кот Матроскин, телеведущий Николай Дроздов, стендап-комик Евгений Чебатков и другие. В последние два года в лидеры по популярности у пользователей вырвался Матроскин, добавили в сервисе.
 
БизнесРОССИЯ"2ГИС"
 
 
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