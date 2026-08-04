https://1prime.ru/20260804/cessna-872014966.html

Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал

Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал - 04.08.2026, ПРАЙМ

Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал

Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:52+0300

2026-08-04T15:52+0300

2026-08-04T16:22+0300

общество

иркутская область

росавиация

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация. Днем в понедельник воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 понедельника по местному времени. На контрольную связь экипаж не вышел. "Аварийный сигнал с пропавшего воздушного судна не поступал", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260804/samolet-872014798.html

иркутская область

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общество , иркутская область, росавиация