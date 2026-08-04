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Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал
Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал - 04.08.2026, ПРАЙМ
Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал
Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:52+0300
2026-08-04T16:22+0300
общество
иркутская область
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872014966.jpg?1785849771
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация. Днем в понедельник воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 понедельника по местному времени. На контрольную связь экипаж не вышел. "Аварийный сигнал с пропавшего воздушного судна не поступал", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260804/samolet-872014798.html
иркутская область
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общество , иркутская область, росавиация
Общество , Иркутская область, Росавиация
15:52 04.08.2026 (обновлено: 16:22 04.08.2026)
 
Аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал

Росавиация: аварийный сигнал с пропавшего в Иркутской области Cessna не поступал

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация.
Днем в понедельник воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 понедельника по местному времени. На контрольную связь экипаж не вышел.
"Аварийный сигнал с пропавшего воздушного судна не поступал", - говорится в сообщении.
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"
15:49
 
ОбществоИркутская областьРосавиация
 
 
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