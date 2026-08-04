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Число угонов автомобилей в Москве сократилось в 47 раз - Собянин

Число угонов автомобилей в Москве сократилось в 47 раз - Собянин - 04.08.2026, ПРАЙМ

Число угонов автомобилей в Москве сократилось в 47 раз - Собянин

Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими, с 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:00+0300

2026-08-04T19:00+0300

2026-08-04T19:00+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими, с 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, систем наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. "Немаловажная история связана с безопасностью, в том числе и безопасностью на транспорте... Например, кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин, сегодня - это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю. В 47 раз этот вид преступления уменьшен", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите. Кроме того, благодаря системам видеонаблюдения количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза. "Город в целом стал гораздо более спокойным и безопасным", - добавил мэр.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин