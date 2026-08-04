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Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США

Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США - 04.08.2026, ПРАЙМ

Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США

Cевероамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, следует... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:04+0300

2026-08-04T11:04+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Cевероамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Chrysler (FCA US, LLC) отзывает определенные автомобили модели Ram 1500 2019-2026 годов выпуска. Крепежные элементы пряжек ремней безопасности второго ряда сидений могли быть установлены ненадлежащим образом", - говорится в релизе. Согласно сообщению, отзыву подлежат суммарно 1 271 294 автомобиля. Для решения проблемы дилеры проведут бесплатный осмотр и закрепят элемент надлежащим образом. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены 18 августа, говорится в сообщении. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, stellantis, citroen, fiat