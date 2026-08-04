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Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США
Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США - 04.08.2026, ПРАЙМ
Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США
Cевероамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, следует... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:04+0300
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бизнес
сша
stellantis
citroen
fiat
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Cевероамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Chrysler (FCA US, LLC) отзывает определенные автомобили модели Ram 1500 2019-2026 годов выпуска. Крепежные элементы пряжек ремней безопасности второго ряда сидений могли быть установлены ненадлежащим образом", - говорится в релизе. Согласно сообщению, отзыву подлежат суммарно 1 271 294 автомобиля. Для решения проблемы дилеры проведут бесплатный осмотр и закрепят элемент надлежащим образом. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены 18 августа, говорится в сообщении. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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40
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бизнес, сша, stellantis, citroen, fiat
Бизнес, США, Stellantis, Citroen, Fiat
11:04 04.08.2026
 
Chrysler отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США

Chrysler отзывает 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Cевероамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Chrysler (FCA US, LLC) отзывает определенные автомобили модели Ram 1500 2019-2026 годов выпуска. Крепежные элементы пряжек ремней безопасности второго ряда сидений могли быть установлены ненадлежащим образом", - говорится в релизе.
Согласно сообщению, отзыву подлежат суммарно 1 271 294 автомобиля.
Для решения проблемы дилеры проведут бесплатный осмотр и закрепят элемент надлежащим образом. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены 18 августа, говорится в сообщении.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
 
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