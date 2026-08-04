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Немецкая и французская биржи обновили исторические рекорды

Немецкая и французская биржи обновили исторические рекорды - 04.08.2026, ПРАЙМ

Немецкая и французская биржи обновили исторические рекорды

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:07+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.38 мск французский CAC 40 поднимался относительно предыдущего закрытия на 0,42% - до 8649,7 пункта, немецкий DAX - на 0,76%, до 25 232,95 пункта. Ранее в ходе торгов оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 669,69 пункта, DAX – до 26 258,98 пункта. В то же время британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,47% - до 10 908,8 пункта. Рынки оценивают корпоративные новости европейских компаний в сезон отчетности. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в прошлом полугодии подскочила в 2,7 раза в годовом выражении, до 2,982 миллиарда евро. Акции компании растут примерно на 4,12%. Также о своих финансовых показателях отчитался британcкий нефтегазовый гигант BP Plc. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии поднялась в 3,3 раза в годовом выражении, до 7,753 миллиарда долларов. Акции BP дорожают на 1,49%. "Рост прибыли в Европе сохраняют более сильные темпы, чем мы это осознаем. Аналитики начали сезон с более конструктивного прогноза, чем обычно, но при этом недооценили устойчивость фундаментальных показателей", - цитирует агентство Блумберг аналитика Goldman Sachs Group Inc. Питера Оппенгеймера (Peter Oppenheimer).

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рынок, торги, индексы, европа, dax, bp