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Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%

Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%

Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, или на 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:49+0300

2026-08-04T15:49+0300

2026-08-04T15:49+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, или на 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 73 миллиардов долларов с уровня предшествующего месяца.

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мировая экономика, финансы, сша