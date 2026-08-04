https://1prime.ru/20260804/defitsit-872014876.html
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, или на 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:49+0300
2026-08-04T15:49+0300
2026-08-04T15:49+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872014876.jpg?1785847774
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, или на 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 73 миллиардов долларов с уровня предшествующего месяца.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, до 73,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, или на 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 73 миллиардов долларов с уровня предшествующего месяца.