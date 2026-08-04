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Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос на 36,4%

Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос на 36,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос на 36,4%

Торговый дефицит Соединенных Штатов с Евросоюзом в июне вырос по сравнению с маем на 36,4% - до 11,15 миллиарда долларов с 8,17 миллиарда, свидетельствуют... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:13+0300

2026-08-04T16:13+0300

2026-08-04T16:13+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Торговый дефицит Соединенных Штатов с Евросоюзом в июне вырос по сравнению с маем на 36,4% - до 11,15 миллиарда долларов с 8,17 миллиарда, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. При этом торговый оборот партнеров за месяц снизился практически на 4% по сравнению с маем - до 86,81 миллиарда долларов с 90,27 миллиарда. В частности, в июне американцы закупили у ЕС товаров на 0,5% меньше, чем в мае - на 48,98 миллиарда долларов против 49,22 миллиарда. Экспорт сократился более заметно - на 7,8%, до 37,83 миллиарда долларов с 41,05 миллиарда.

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мировая экономика, ес