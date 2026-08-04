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Почти 81 за доллар: август только начался, а рубль уже сдается

Почти 81 за доллар: август только начался, а рубль уже сдается - 04.08.2026, ПРАЙМ

Почти 81 за доллар: август только начался, а рубль уже сдается

Почему рубль сдает позиции в начале августа, чего ждать до конца лета и на что обратить внимание тем, кто следит за курсом, — в материале "Прайм". | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:46+0300

2026-08-04T15:46+0300

2026-08-04T15:46+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Почему рубль сдает позиции в начале августа, чего ждать до конца лета и на что обратить внимание тем, кто следит за курсом, — в материале "Прайм".📊 Первые дни августа: цифры и фактыНачало августа 2026 года ознаменовалось для российского рубля заметным ослаблением. Если 1 августа официальный курс доллара составлял 79,46 рубля, то уже 4 августа Центробанк установил его на уровне 80,07 рубля. За один день американская валюта подорожала на 60,5 копейки, евро — на 76,6 копейки (до 91,96 рубля), а юань вырос на 6,5 копейки — до 11,83 рубля.На внебиржевом рынке доллар в отдельные моменты превышал 81 рубль, обновив максимумы с апреля 2026 года.🧐 Не роковой, но сложный периодДавление на рубль в первые дни августа объясняется сразу несколькими факторами, которые сошлись воедино. Тема "рокового августа", конечно, относится больше к исторической памяти, чем к текущим реалиям. Но некоторые сезонные закономерности все же прослеживаются.📅 Сезонный рост спроса на валюту. Август — пик отпускного сезона: многие покупают валюту для поездок за рубеж. Как отмечает Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", наблюдается и повышенный спрос со стороны импортеров, стремящихся сделать запасы на осень."С точки зрения сезонности сейчас один из наиболее сложных периодов для рубля", — соглашается Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал". По его словам, в третьем квартале идет восстановление импортных потоков, а летом дополнительно подключился импорт топлива.📉 Снижение экспортной выручки. Валютная выручка приходит с лагом, и сейчас на рынок транслируются июньские цены на нефть, которые были почти на 30% ниже сегодняшних.📆 Окончание налогового периода. В начале месяца, после завершения пиковых налоговых выплат, экспортеры сокращают продажу валюты. Как объясняет Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс", "окончание налогового периода смещает спрос на иностранную валюту в сторону импорта".🌍 Геополитическая неопределенность. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает влиять на нефтяные котировки. Инвесторам сложно прогнозировать, насколько затяжным окажется конфликт между США и Ираном, да и с санкциями не все окончательно ясно.🏭 Атаки на склады и восстановление запасов. Как отмечает Владимир Зернов, финансовый аналитик Bitbanker, бизнесу приходится восполнять запасы уничтоженной продукции, что привело к ситуативному росту спроса на валюту.🔮 Что будет с рублем до конца месяцаМнения экспертов разошлись, но большинство сходится на том, что резкого обвала не будет, однако давление на рубль сохранится.📌 На что обратить внимание тем, кто следит за курсомЭксперты выделяют несколько ключевых индикаторов, которые будут определять динамику рубля в ближайшие недели.📊 Объем операций Минфина по бюджетному правилу. В среду, 5 августа, Минфин объявит новые параметры операций с золотовалютными резервами. Как отмечает Спартак Соболев, вероятно, сокращение покупок иностранной валюты со стороны монетарных властей ослабит давление на рубль.🛢️ Цены на нефть. Они остаются главным внешним фактором. С одной стороны, нефть Brent в июле подорожала на 24%. С другой — дисконты на российскую нефть Urals в июле выросли: при поставке в Азию — на 3,5–3,9 доллара за баррель. Кроме того, семь стран ОПЕК+ с сентября увеличивают квоты на добычу на 188 тысяч баррелей в сутки.🌏 Геополитический фон. Ситуация вокруг Ормузского пролива и атаки на танкеры продолжают создавать неопределенность. Если выбытие складов вместе с продукцией, хранившейся на них, продолжится, спрос на валюту будет расти, подталкивая рубль к новым минимумам.🏦 Динамика ключевой ставки и кредитных ставок. Как отмечает Андрей Смирнов, "продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ в июле тоже фактор априори не в пользу рубля. Впрочем, более выраженно он проявится ближе к концу года".

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рынок, минфин, курсы валют, доллар сша