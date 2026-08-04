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Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров

Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров

Российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики "Дом.РФ". | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:21+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики "Дом.РФ". "Всего с начала года в строительство запущено 22,9 миллиона квадратных метров новостроек, что на 11% превышает уровень семи месяцев 2025 года. В результате к 1 августа портфель строящегося жилья (по 214-ФЗ) превысил 120 миллионов квадратных метров (+3% с начала года и +1% год к году)", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, в десяти крупнейших регионах по объемам строительства портфель застройщиков в годовом выражении сократился на 3% - до 62,8 миллиона квадратных метров. Снижение произошло за счет Москвы (-11%) и Московской области (-5%), а также Санкт-Петербурга (-9%) и Тюменской области (-18%). Застройщики в остальных регионах, напротив, за год нарастили объем предложения новостроек на 7% – до 57,3 миллиона квадратных метров. В результате их доля в общем объеме строящегося жилья выросла до 48% (на 2,5 процентных пункта), добавляется в сообщении.

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