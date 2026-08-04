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Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров
Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров - 04.08.2026, ПРАЙМ
Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров
Российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики "Дом.РФ". | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:21+0300
2026-08-04T13:21+0300
недвижимость
бизнес
москва
московская область
санкт-петербург
дом.рф
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики "Дом.РФ". "Всего с начала года в строительство запущено 22,9 миллиона квадратных метров новостроек, что на 11% превышает уровень семи месяцев 2025 года. В результате к 1 августа портфель строящегося жилья (по 214-ФЗ) превысил 120 миллионов квадратных метров (+3% с начала года и +1% год к году)", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, в десяти крупнейших регионах по объемам строительства портфель застройщиков в годовом выражении сократился на 3% - до 62,8 миллиона квадратных метров. Снижение произошло за счет Москвы (-11%) и Московской области (-5%), а также Санкт-Петербурга (-9%) и Тюменской области (-18%). Застройщики в остальных регионах, напротив, за год нарастили объем предложения новостроек на 7% – до 57,3 миллиона квадратных метров. В результате их доля в общем объеме строящегося жилья выросла до 48% (на 2,5 процентных пункта), добавляется в сообщении.
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недвижимость, бизнес, москва, московская область, санкт-петербург, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дом.РФ
13:21 04.08.2026
 
Российские застройщики вывели на рынок 3,5 миллионов квадратных метров

"Дом.РФ": российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 млн квадратных метров жилья

© РИА Новости . Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в июле вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики "Дом.РФ".
"Всего с начала года в строительство запущено 22,9 миллиона квадратных метров новостроек, что на 11% превышает уровень семи месяцев 2025 года. В результате к 1 августа портфель строящегося жилья (по 214-ФЗ) превысил 120 миллионов квадратных метров (+3% с начала года и +1% год к году)", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, в десяти крупнейших регионах по объемам строительства портфель застройщиков в годовом выражении сократился на 3% - до 62,8 миллиона квадратных метров. Снижение произошло за счет Москвы (-11%) и Московской области (-5%), а также Санкт-Петербурга (-9%) и Тюменской области (-18%).
Застройщики в остальных регионах, напротив, за год нарастили объем предложения новостроек на 7% – до 57,3 миллиона квадратных метров. В результате их доля в общем объеме строящегося жилья выросла до 48% (на 2,5 процентных пункта), добавляется в сообщении.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
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