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Количество запросов о проблемах с банковскими сайтами выросло в четыре раза

Количество запросов о проблемах с банковскими сайтами выросло в четыре раза - 04.08.2026, ПРАЙМ

Количество запросов о проблемах с банковскими сайтами выросло в четыре раза

Число запросов в поиске "Яндекса" относительно проблем с доступом к сайтам российских банковских через зарубежные браузеры во вторник выросло почти в четыре... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:14+0300

2026-08-04T17:14+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число запросов в поиске "Яндекса" относительно проблем с доступом к сайтам российских банковских через зарубежные браузеры во вторник выросло почти в четыре раза, сообщил "Яндекс". Ранее сегодня РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры - Google Chrome, Microsoft Edge и Safari - стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. Это происходит из-за того, что ряд зарубежных удостоверяющих центров отзывает сертификаты безопасности российских сайтов (SSL-сертификаты). Минцифры РФ ранее рекомендовало пользователям во избежание проблем с доступом установить российские сертификаты безопасности. "После новостей об отзыве SSL-сертификатов у ряда российских банков пользователи стали значительно чаще обращаться к поиску, чтобы найти официальные сайты банков и разобраться в ситуации… Количество запросов, связанных с проблемами доступа к банковским сайтам увеличилось в 3,8 раза", - говорится в сообщении "Яндекса". Там отметили, что сайты российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности, продолжают открываться в "Яндекс Браузере" без дополнительных настроек со стороны пользователей. Как разъясняло Минцифры, сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. Однако, если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью. Российские SSL-сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон, подробная инструкция по этой процедуре есть на портале госуслуг. Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры, их установка безопасна и не влияет на работу устройства, подчеркивали в Минцифры.

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технологии, финансы, россия, рф, яндекс, microsoft