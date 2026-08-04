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В работе соцсети Discord произошли сбои
В работе соцсети Discord произошли сбои - 04.08.2026, ПРАЙМ
В работе соцсети Discord произошли сбои
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T22:27+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 21.29 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 4 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Японии и ряде других стран. По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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Технологии, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Discord, Downdetector
В работе соцсети Discord произошли сбои
Downdetector: пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord