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В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА
В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА
Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:50+0300
2026-08-04T10:50+0300
происшествия
общество
всу
россия
ленинградская область
склад
пожар
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Пострадавших людей на предприятии нет", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс". Угрозы распространения огня нет, добавил губернатор.
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общество , всу, россия, ленинградская область, склад, пожар
Происшествия, Общество , ВСУ, РОССИЯ, Ленинградская область, склад, пожар
10:50 04.08.2026
 
В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА

Дрозденко: открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки дронов ВСУ

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Пострадавших людей на предприятии нет", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
Угрозы распространения огня нет, добавил губернатор.
 
ПроисшествияОбществоВСУРОССИЯЛенинградская областьскладпожар
 
 
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