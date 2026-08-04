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В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА

В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Ленобласти ликвидировали открытое возгорание на складе после атаки БПЛА

Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:50+0300

2026-08-04T10:50+0300

2026-08-04T10:50+0300

происшествия

общество

всу

россия

ленинградская область

склад

пожар

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Открытое возгорание ликвидировали на складе в Ленобласти после атаки ВСУ, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Пострадавших людей на предприятии нет", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс". Угрозы распространения огня нет, добавил губернатор.

ленинградская область

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общество , всу, россия, ленинградская область, склад, пожар