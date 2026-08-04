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Хочется поуже: в России вырос спрос на скинни-джинсы

Хочется поуже: в России вырос спрос на скинни-джинсы - 04.08.2026, ПРАЙМ

Хочется поуже: в России вырос спрос на скинни-джинсы

В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты: мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины - в 1,5... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T12:30+0300

бизнес

россия

ozon

джинсы

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты: мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon. "Одним из трендов стало возвращение интереса к более структурным силуэтам и вещам со скинни-посадкой. По данным аналитиков, в женском и мужском гардеробе растет спрос на облегающие вещи", - говорится в сообщении. "Среди мужчин также усилился интерес к более выразительным образам и экспериментам со стилем: так, спрос на узкие джинсы увеличился в 2,5 раза, на жилеты почти в 1,5 раза", - добавили там. Отмечается, что одним из самых неожиданных трендов стал рост популярности спортивных мужских боди - их покупают в 2,5 раза чаще, чем год назад. В женском сегменте растут продажи леггинсов - в 2 раза за тот же период, на джинсы скинни-клеш - в 1,5 раза. Растет интерес и к другим моделям более облегающего фасона: приталенные рубашки и жилеты стали покупать в 1,8 раза чаще, пиджаки и жакеты - почти в 1,5 раза, кроп-топы - в 1,6 раза. Продажи юбок-карандашей выросли на 40%. Базовый верх также становится более прилегающим: облегающие футболки покупают в 1,8 раза чаще, лонгсливы - более чем в два раза, водолазки - на треть. Спрос вырос и на аксессуары - так, узкие ремни стали покупать в 1,6 раза чаще.

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бизнес, россия, ozon, джинсы