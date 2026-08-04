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"Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость
"Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость
Масложировая компания "Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость всех производственных процессов, продолжать работу и выполнение... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:07+0300
2026-08-04T19:07+0300
бизнес
россия
экономика
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Масложировая компания "Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость всех производственных процессов, продолжать работу и выполнение всех обязательств, следует из сообщения компании. В конце июля суд арестовал председателя совета директоров и основного акционера "Эфко" Валерия Кустова и генерального директора Евгения Ляшенко, их обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. "Сегодня наша компания переживает сложный период. Главная наша задача – обеспечить устойчивость всех производственных процессов. И, насколько бы агрессивным ни был внешний контекст, – продолжать работу и выполнение взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении. Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В 2025 году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
19:07 04.08.2026
 
"Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость

"Эфко" ставит задачу обеспечить устойчивость всех производственных процессов

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Масложировая компания "Эфко" на фоне ареста руководства ставит задачу обеспечить устойчивость всех производственных процессов, продолжать работу и выполнение всех обязательств, следует из сообщения компании.
В конце июля суд арестовал председателя совета директоров и основного акционера "Эфко" Валерия Кустова и генерального директора Евгения Ляшенко, их обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.
"Сегодня наша компания переживает сложный период. Главная наша задача – обеспечить устойчивость всех производственных процессов. И, насколько бы агрессивным ни был внешний контекст, – продолжать работу и выполнение взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.
Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В 2025 году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.
 
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