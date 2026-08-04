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ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением - 04.08.2026, ПРАЙМ
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ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением
ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением - 04.08.2026, ПРАЙМ
ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением
Еврокомиссия готова созвать экстренное совещание по поводу проблем с электроснабжением Венгрии, Болгарии и Румынии на фоне рекордно низкого уровня воды в Дунае, | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:57+0300
2026-08-04T09:57+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
венгрия
болгария
румыния
politico
ек
аэс "пакш"
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова созвать экстренное совещание по поводу проблем с электроснабжением Венгрии, Болгарии и Румынии на фоне рекордно низкого уровня воды в Дунае, при этом утверждает, что страны пока справляются с ситуацией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕК. "(Еврокомиссия - ред.) "внимательно следит за ситуацией с безопасностью электроснабжения" и "готова созвать" экстренное совещание представителей пострадавших стран-членов", - приводит издание со слова представителя ЕК. При этом, как отмечает Politico, собеседник издания добавил, что на данный момент рынки Венгрии, Румынии и Болгарии справляются с ситуацией. Премьер Венгрии Петер Мадьяр в воскресенье заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может полностью прекратить выработку энергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней. Румынский телеканал Digi 24 в понедельник сообщал, что военные взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС.
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мировая экономика, венгрия, болгария, румыния, politico, ек, аэс "пакш"
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, Politico, ЕК, АЭС "Пакш"
09:57 04.08.2026
 
ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением

Politico: ЕК готова созвать экстренное совещание из-за проблем с электроснабжением

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова созвать экстренное совещание по поводу проблем с электроснабжением Венгрии, Болгарии и Румынии на фоне рекордно низкого уровня воды в Дунае, при этом утверждает, что страны пока справляются с ситуацией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕК.
"(Еврокомиссия - ред.) "внимательно следит за ситуацией с безопасностью электроснабжения" и "готова созвать" экстренное совещание представителей пострадавших стран-членов", - приводит издание со слова представителя ЕК.
При этом, как отмечает Politico, собеседник издания добавил, что на данный момент рынки Венгрии, Румынии и Болгарии справляются с ситуацией.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр в воскресенье заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может полностью прекратить выработку энергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней.
Румынский телеканал Digi 24 в понедельник сообщал, что военные взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаВЕНГРИЯБОЛГАРИЯРУМЫНИЯPoliticoЕКАЭС "Пакш"
 
 
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