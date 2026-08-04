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ЕК пока не видит угрозы энергоснабжению стран, затронутых обмелением рек

ЕК пока не видит угрозы энергоснабжению стран, затронутых обмелением рек - 04.08.2026, ПРАЙМ

ЕК пока не видит угрозы энергоснабжению стран, затронутых обмелением рек

В Европейской комиссии пока не видят прямой угрозы энергоснабжению стран, оказавшихся затронутыми резким обмелением рек Европы на фоне экстремальной жары,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:21+0300

2026-08-04T14:21+0300

2026-08-04T14:21+0300

энергетика

газ

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европа

германия

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии пока не видят прямой угрозы энергоснабжению стран, оказавшихся затронутыми резким обмелением рек Европы на фоне экстремальной жары, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы внимательно следим за ситуацией. На данный момент мы не видим угроз поставкам электроэнергии, но мы находимся в постоянном контакте с затронутыми странами и готовы созвать экстренное заседание рабочей группы по электроэнергетике в случае необходимости", - сказала она. Ранее сообщалось, что обмеление крупнейших европейских водных артерий, включая Дунай и Рейн, уже привело к снижению выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях и создало угрозу перебоев с поставками угля для немецких станций. Кроме Германии, проблемы ощущают Венгрия и Румыния, Франция и Австрия. При этом представитель Еврокомиссии заявила, что в Брюсселе продолжают настаивать на надежности атомной генерации энергии, несмотря на сезонные проблемы. "Ранее мы предупреждали страны-члены о необходимости учитывать возможное климатическое и погодное влияние на планы по выработке электроэнергии в их прогнозах", - заявила представитель ЕК. В Брюсселе также продолжают настаивать и на отказе от российских энергоресурсов. "Мы работаем со странами, чтобы помочь им успешно диверсифицировать поставки (энергоресурсов - ред.) и отказаться от российских… Это произойдет в свое время", - заявила Итконен. Эксперты отмечают, что ситуация с электроснабжением в странах ЕС складывается на фоне сразу нескольких факторов, осложняющих положение европейской энергетики перед зимним сезоном. После вооруженного конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока в Европу сократились, что уже вынудило часть европейских покупателей активнее обращаться к российскому СПГ. На этом фоне проблемы с работой гидроэлектростанций и атомной генерации из-за обмеления рек могут еще больше осложнить подготовку ЕС к зимнему периоду и усилить давление на европейский энергетический рынок. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно называла атомную энергетику одним из ключевых элементов обеспечения энергобезопасности Евросоюза в период отказа от российских энергоносителей. Однако нынешняя ситуация показывает, что в условиях экстремальной жары даже атомная генерация не может полностью гарантировать устойчивость энергоснабжения. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей наносит ущерб прежде всего европейской экономике, тогда как Москва сохраняет возможность переориентировать экспорт энергоресурсов на другие рынки.

брюссель

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газ, брюссель, европа, германия, урсула фон дер ляйен, ес, ек