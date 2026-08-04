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Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост

Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост - 04.08.2026, ПРАЙМ

Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:10+0300

2026-08-04T19:10+0300

2026-08-04T19:10+0300

экономика

промышленность

санкт-петербург

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям, возросли как объем промышленного производства, так и оборот розничной торговли, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В первом полугодии экономика Петербурга продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям. Продолжается обновление в производственном секторе экономики. Предприятия города увеличивают выпуск продукции, отвечая на вызовы времени и подстраиваясь под текущие потребности рынка", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении. По его оценке, потребительская активность населения в сочетании с действующей гибкой системой поддержки бизнеса "создает необходимый баланс для движения вперед, прежде всего — в приоритетных секторах экономики". По оперативным данным Петростата, в январе-июне 2026 года оборот организаций Санкт‑Петербурга составил 17,7 триллиона рублей, что на 7,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Промышленное производство выросло на 3,4%. Оборот розничной торговли в первом полугодии возрос на 9,3% и достиг около 1,8 триллиона рублей.

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промышленность, санкт-петербург, петербург, александр беглов