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Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост
Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост - 04.08.2026, ПРАЙМ
Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:10+0300
2026-08-04T19:10+0300
экономика
промышленность
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям, возросли как объем промышленного производства, так и оборот розничной торговли, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В первом полугодии экономика Петербурга продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям. Продолжается обновление в производственном секторе экономики. Предприятия города увеличивают выпуск продукции, отвечая на вызовы времени и подстраиваясь под текущие потребности рынка", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении. По его оценке, потребительская активность населения в сочетании с действующей гибкой системой поддержки бизнеса "создает необходимый баланс для движения вперед, прежде всего — в приоритетных секторах экономики". По оперативным данным Петростата, в январе-июне 2026 года оборот организаций Санкт‑Петербурга составил 17,7 триллиона рублей, что на 7,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Промышленное производство выросло на 3,4%. Оборот розничной торговли в первом полугодии возрос на 9,3% и достиг около 1,8 триллиона рублей.
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промышленность, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Экономика, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
19:10 04.08.2026
 
Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост

Беглов: экономика Петербурга в I полугодии показала уверенный рост по всем направлениям

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям, возросли как объем промышленного производства, так и оборот розничной торговли, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В первом полугодии экономика Петербурга продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям. Продолжается обновление в производственном секторе экономики. Предприятия города увеличивают выпуск продукции, отвечая на вызовы времени и подстраиваясь под текущие потребности рынка", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его оценке, потребительская активность населения в сочетании с действующей гибкой системой поддержки бизнеса "создает необходимый баланс для движения вперед, прежде всего — в приоритетных секторах экономики".
По оперативным данным Петростата, в январе-июне 2026 года оборот организаций Санкт‑Петербурга составил 17,7 триллиона рублей, что на 7,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Промышленное производство выросло на 3,4%.
Оборот розничной торговли в первом полугодии возрос на 9,3% и достиг около 1,8 триллиона рублей.
 
ЭкономикаПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
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