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Эксперт рассказал, как избежать проблем с тормозами в машине из-за жары
Эксперт рассказал, как избежать проблем с тормозами в машине из-за жары - 04.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как избежать проблем с тормозами в машине из-за жары
Регулярная проверка уровня тормозной жидкости, ее своевременная замена, а также особая техника торможения помогут предотвратить или нивелировать проблемы с... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:34+0300
2026-08-04T10:34+0300
2026-08-04T10:36+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Регулярная проверка уровня тормозной жидкости, ее своевременная замена, а также особая техника торможения помогут предотвратить или нивелировать проблемы с тормозной системой, которые возникают из-за жары, рассказал РИА Новости автоэксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий. "Летом тормозная система автомобиля находится в зоне особого риска из-за температуры. В пробках на жаре тормозная жидкость может закипать с образованием паровых пробок, от которых педаль, как говорят, становится "ватной", - объяснил он. Если педаль тормоза во время езды "провалилась", необходимо несколько раз нажать на нее до упора, чтобы выдавить возможные воздушные пробки, в противном случае придется тормозить двигателем, вручную снижая передачи и периодически помогая стояночным тормозом. Машину после этого нужно обязательно везти в сервис, предупредил эксперт. "Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и следите за работой педали. На плохое состояние жидкости указывает увеличенный тормозной путь и "мягкая" педаль тормоза с замедленным откликом на нажатие", - отметил Липовицкий. Он подчеркнул, что оценить необходимость замены тормозной жидкости лучше всего в сервисе, тем более если владелец машины не знает, когда эту процедуру проводили последний раз. Что касается сроков замены, то в обычных условиях эксплуатации тормозную жидкость меняют раз в 2 года или каждые 30-40 тысяч километров. При этом водителям с активным стилем вождения и на спортивных машинах интервал замены следует сократить примерно вдвое. "Не верьте советам, утверждающим, что достаточно просто следить за уровнем тормозной жидкости: ее нужно именно менять, обновляя свойства", - подчеркнул эксперт.
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бизнес
Эксперт рассказал, как избежать проблем с тормозами в машине из-за жары
Эксперт Липовицкий рассказал, как избежать проблем с тормозами из-за жары
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Регулярная проверка уровня тормозной жидкости, ее своевременная замена, а также особая техника торможения помогут предотвратить или нивелировать проблемы с тормозной системой, которые возникают из-за жары, рассказал РИА Новости автоэксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий.
"Летом тормозная система автомобиля находится в зоне особого риска из-за температуры. В пробках на жаре тормозная жидкость может закипать с образованием паровых пробок, от которых педаль, как говорят, становится "ватной", - объяснил он.
Если педаль тормоза во время езды "провалилась", необходимо несколько раз нажать на нее до упора, чтобы выдавить возможные воздушные пробки, в противном случае придется тормозить двигателем, вручную снижая передачи и периодически помогая стояночным тормозом. Машину после этого нужно обязательно везти в сервис, предупредил эксперт.
"Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и следите за работой педали. На плохое состояние жидкости указывает увеличенный тормозной путь и "мягкая" педаль тормоза с замедленным откликом на нажатие", - отметил Липовицкий.
Он подчеркнул, что оценить необходимость замены тормозной жидкости лучше всего в сервисе, тем более если владелец машины не знает, когда эту процедуру проводили последний раз.
Что касается сроков замены, то в обычных условиях эксплуатации тормозную жидкость меняют раз в 2 года или каждые 30-40 тысяч километров. При этом водителям с активным стилем вождения и на спортивных машинах интервал замены следует сократить примерно вдвое.
"Не верьте советам, утверждающим, что достаточно просто следить за уровнем тормозной жидкости: ее нужно именно менять, обновляя свойства", - подчеркнул эксперт.