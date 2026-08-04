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В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса

В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса - 04.08.2026, ПРАЙМ

В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса

Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:48+0300

2026-08-04T13:48+0300

2026-08-04T13:48+0300

экономика

россия

финансы

единая россия

опора россии

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин. "Ситуации, когда компании получают налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми", - сказал Калинин, слова которого приводятся в канале "Единой России" на платформе "Макс". Он отметил, что партия выступает за прозрачные налоговые правила для бизнеса. Калинин также сообщил, что при подготовке новой народной программы в ЕР поступают предложения от предпринимателей по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки. "Эти инициативы партия проработает совместно с бизнес-сообществом и профильными ведомствами. Цель — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, единая россия, опора россии