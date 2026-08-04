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В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса
В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса - 04.08.2026, ПРАЙМ
В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса
Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:48+0300
2026-08-04T13:48+0300
экономика
россия
финансы
единая россия
опора россии
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин. "Ситуации, когда компании получают налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми", - сказал Калинин, слова которого приводятся в канале "Единой России" на платформе "Макс". Он отметил, что партия выступает за прозрачные налоговые правила для бизнеса. Калинин также сообщил, что при подготовке новой народной программы в ЕР поступают предложения от предпринимателей по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки. "Эти инициативы партия проработает совместно с бизнес-сообществом и профильными ведомствами. Цель — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", - подчеркнул он.
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россия, финансы, единая россия, опора россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Единая Россия, Опора России
13:48 04.08.2026
 
В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы для бизнеса

Глава "Опоры России" Калинин назвал недопустимыми налоговые доначисления за льготы

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"Ситуации, когда компании получают налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми", - сказал Калинин, слова которого приводятся в канале "Единой России" на платформе "Макс".
Он отметил, что партия выступает за прозрачные налоговые правила для бизнеса. Калинин также сообщил, что при подготовке новой народной программы в ЕР поступают предложения от предпринимателей по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки.
"Эти инициативы партия проработает совместно с бизнес-сообществом и профильными ведомствами. Цель — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыЕдиная РоссияОпора России
 
 
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