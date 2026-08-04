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Наследство на карте: что происходит со счетами после смерти владельца

Наследство на карте: что происходит со счетами после смерти владельца - 04.08.2026, ПРАЙМ

Наследство на карте: что происходит со счетами после смерти владельца

Помимо горечи утраты, смерть близкого человека всегда сопряжена с множеством юридических и финансовых вопросов. Один из самых частых из них: как получить доступ | 04.08.2026, ПРАЙМ

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финансы

банки

мария ермилова

фнс россии

банковский вклад

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Помимо горечи утраты, смерть близкого человека всегда сопряжена с множеством юридических и финансовых вопросов. Один из самых частых из них: как получить доступ к его банковским счетам и можно ли продолжать пользоваться его картой. О том, как устроен этот механизм с точки зрения закона агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мария Ермилова.Многие ошибочно полагают, что средства на счетах умершего автоматически переходят к родственникам или, наоборот, исчезают, отходя банку. В действительности деньги никуда не пропадают и не становятся собственностью кредитной организации. С момента получения официальной информации о смерти клиента все они превращаются в наследственную массу."Законный способ получить доступ к деньгам умершего — только через оформление наследства у нотариуса. Знание ПИН-кода карты или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться этими средствами после смерти владельца", — подчеркивает Ермилова.Банк, получив данные о смерти клиента, незамедлительно прекращает проведение любых расходных операций по его счетам и картам. Это означает, что снять наличные, совершить перевод или воспользоваться доверенностью становится невозможно. Такая блокировка — необходимая мера защиты наследственной массы от мошенничества и неправомерного использования.Важно знать, что сами средства при этом остаются в сохранности: деньги продолжают храниться в банке на тех же счетах. При этом по срочным вкладам проценты, как правило, начисляются в соответствии с условиями договора вплоть до момента выплаты наследникам. И уже после оформления всех необходимых документов банк выдает деньги наследникам на основании свидетельства о праве на наследство.Значительные изменения в процедуру внес новый порядок информационного обмена. Если раньше банки могли узнавать о смерти клиента от родственников или нотариуса с задержкой в несколько недель, то теперь процесс стал намного быстрее. После регистрации смерти сведения поступают в органы ЗАГС, затем передаются в Федеральную налоговую службу, которая снимает гражданина с учета. В течение двух рабочих дней ФНС информирует все банки, где у человека были открыты счета, и те обязаны немедленно заблокировать расходные операции.Однако у этого механизма есть и обратная сторона. Из-за банковской тайны кредитная организация не может просто сообщить родственникам информацию о наличии счетов или сумме средств на них. Для получения этих сведений необходимо обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. Нотариус направит официальные запросы в банки, соберет информацию обо всех активах наследодателя и выдаст наследникам документы, являющиеся основанием для получения денег. Этот порядок, по мнению эксперта, хоть и требует времени, но гарантирует соблюдение прав всех наследников и защищает средства от незаконного использования.

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финансы, банки, мария ермилова, фнс россии, банковский вклад